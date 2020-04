El stand by de Gutiérrez

La marcha de Vaca Muerta está “stand by” definió el gobernador Omar Gutiérrez, en contraste con el planteo que le hizo el periodista rosarino Luis Novaresio de la radio porteña La Red sobre la “paralización” de la industria no convencional de hidocarburos en la provincia. El mandatario tiene la premisa de defender los signos vitales de los negocios petroleros cueste lo que cueste, hasta en la peor hora. El futuro inmediato de la provincia y su gente no tiene divorcio posible de la industria petrolera. Los ingresos públicos, la fuerza laboral y los sectores alimentados por el derrame de petróleo y el gas no aguantarían la paralización de Vaca Muerta en los términos que algunos presagian.