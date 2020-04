El Súper TC2000 está preparado para volver a la actividad

El Súper TC2000 confeccionó un plan sanitario con el objetivo de maximizar todas las medidas de seguridad y las acciones responsables individuales. La base para el armado del mismo estuvo puesta en las distintas recomendaciones que dieron los organismos nacionales e internacionales y fue hecho en conjunto con el equipo de infectología de Medicus liderado por Dr. Alberto Lambierto.

El documento marca una serie de cuidados a quienes permanezcan en el autódromo durante las jornadas de competencia. Desde la salida de su residencia, como también con la desinfección previa, durante y posterior a la actividad.

“No es lo mismo el automovilismo, con un piloto dentro de un auto, que un partido de fútbol o de rugby. En este caso hay que poner el foco en el backstage de la actividad, con los cuidados en los boxes y en los equipos”, aseguró el doctor Daniel Pryluka, integrante de dicho cuerpo de infectología.

Y agregó: “Hay que evitar de contactarse con otras personas, mantener el distanciamiento social aunque se desarrolle la actividad. Lavarse las manos regularmente y utilizar protecciones con tapabocas y máscaras. La higiene del lugar, el lugar y distribución de los alimentos y la zona de los auxiliares deben sumarse a los cuidados del uso de la ropa, la de calle y la que se usa en el autódromo por ejemplo”.

stc2000 partida.jpg El Súper TC2000 ya cuenta con un protocolo de seguridad a fin de poder estar preparado para el momento en que pueda volver el automovilismo.

Más allá del control de temperatura a cada persona que entre al predio, también se indagará sobre lugares donde estuvo y consultas sobre síntomas que se vinculan con el Coronavirus. El protocolo establece que sólo puede haber grupos reducidos y con el respeto del distanciamiento social mínimo de dos metros entre cada integrante, que deberá contar con guantes, barbijo y máscara.

La medida empleada por el Súper TC2000 también será complementada por las directrices que lleguen desde la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a través de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) y también por la estrategia de salud ideada por la Asociación Argentina de Volantes (AAV) para la práctica del automovilismo en el Autódromo de Buenos Aires.

La categoría más tecnológica de Sudamérica no pudo comenzar su temporada 2020 por el avance del COVID-19. Sin embargo, el objetivo principal es disputar las 12 fechas previstas en el calendario. “Vamos a realizar 12 fechas de nuestro calendario. Las que ya no se corrieron se reprogramarán. Claramente que cuándo comencemos lo haremos sin público. Dónde y cómo se corra dependerá de cada momento. No es lo mismo iniciar en junio o en julio que en septiembre o en octubre”, remarcó Aldinio.

La situación que vive el Súper TC2000 es igual a la des resto de las categorías regidas por la CDA, quien tendrá un rol fundamental en el rearmado del calendario. Por su parte, también se plantea una mesa de dialogo con la Asociación Corredores Turismo Carretera, quienes ya iniciaron contactos con el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, para poder reacomodar las fechas una vez que se pueda volver a la actividad