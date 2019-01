El temblor que se sintió en Caviahue fue una ruptura de roca dentro del volcán Copahue

El funcionario indicó que hubo una confusión a partir de la publicación de una Ong llamada Sismología de Chile que no está avalada por el Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) del vecino país ni por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

"Han alertado, sin previo sin conocimiento de las autoridades de Chile ni de Argentina. Estuvimos en contacto con el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) que captó el mismo movimiento, pero fue dentro del volcán. Fue a una profundidad de 1,98 kilómetros con una magnitud de 3,2", explicó.

Giusti dijo que hubo siete réplicas de menor magnitud que fUeron percibidas por los pobladores, pero no de 3,2 sino mucho menor.

"Envié un e-mail a la Ong Sismología Chile, no reconocida por el Sernageomin, para que validen la información o me la transmitan para corroborar con Nación. Publican sin hacer el seguimiento correspondiente. Me pasó también con Sauzal Bonito", puntualizó.

