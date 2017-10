El temporal de viento pasó sin causar mayores problemas

Desde temprano, las autoridades de Educación anunciaron que las clases no se suspenderían debido a que el vendaval anunciado no sería tan peligroso como se esperaba. No obstante, en algunas escuelas, los padres concurrieron a retirar a sus hijos cuando las ráfagas llegaron a los 90 kilómetros por hora.

Hubo caída de ramas y algunos postes en distintos sectores de la ciudad, pero el de ayer fue uno de esos vientos fuertes típicamente patagónicos.

Sí hubo inconvenientes en el transporte, ya que algunas empresas de colectivos de larga distancia decidieron suspender los viajes debido a complicaciones que sí se habían registrado en otros puntos de la provincia. En ese sentido, todo el sur del territorio se vio afectado por una fuerte nevada que se mantuvo durante toda la jornada.

Para hoy, el pronóstico indica que mejorarán las condiciones climáticas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Se esperan algunas ráfagas no mayores a los 55 kilómetros con cielo despejado y una temperatura máxima que no superará los 19 grados.