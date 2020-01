El traspaso de la Ruta 22, en la cuenta regresiva

La Municipalidad de Neuquén ya prepara un ambicioso proyecto de transformación urbana en el trayecto que hace la Ruta Nacional 22 por el ejido de la ciudad, y que muy pronto pasará a convertirse en una avenida más para los neuquinos. Según adelantaron, este mes podría concretarse el traspaso y en febrero se anunciarán las obras que cambiarán la cara de la antigua Multitrocha.

El intendente Mariano Gaido anunció ayer que están “muy ansiosos” por la concreción de este traspaso, que fue solicitado en numerosas ocasiones por la gestión municipal anterior pero que nunca se consiguió. Según detalló, el cambio de administración de esta ruta podría concretarse cuando los funcionarios del área de Vialidad de la provincia terminen su receso y ultimen los detalles para el traspaso.

El primer anuncio fijó la fecha supuesta de traspaso para finales de 2018. Sin embargo, el proyecto quedó trunco y se anunció que el cambio de concretaría a fines de 2019, una vez que se terminaran las obras de repavimentación que se están llevando adelante en distintos sectores de la ruta. Esos trabajos tardaron más de lo previsto, por lo que la nueva fecha podría darse este mes.

De ese modo, en los últimos días del mes se produciría el cambio de administración del camino, que dejará de ser una ruta para convertirse en una avenida más de la ciudad. A partir de ese hecho, el gobierno local anunciará en febrero un proyecto de modificación urbana en torno a la Multitrocha, que podría cambiar el comportamiento del tránsito neuquino.

“El proyecto está analizado e implementado”, sostuvo Gaido, y agregó que solo falta darlo a conocer y comenzar con el desarrollo de las obras, algo que no puede ocurrir hasta que el camino no esté bajo la órbita municipal. Aunque no adelantó muchos detalles de los trabajos que se llevarán adelante, aclaró que no se implementarán pasarelas o puentes peatonales para cruzar la calzada de norte a sur o viceversa.

Según indicó, su gestión fijará la prioridad en los peatones, por lo que ya hay otras alternativas previstas para que los que caminan puedan cruzar la ancha avenida sin necesidad de hacer maniobras peligrosas como ocurre en la actualidad, cuando saltan el guardarrail para pasar al otro lado de la calle.

Por otro lado, explicó que el proyecto que se presentará el mes que viene también incluirá trabajos vinculados a la inundabilidad de la ciudad. “Es una cuestión muy importante en Neuquén y una de las razones es la Ruta 22”, afirmó el jefe comunal.

Metrobús: una medida a favor del comercio

El intendente Mariano Gaido anunció ayer que el Municipio trabajará en el desarrollo de dársenas de estacionamiento para permitir que los automovilistas frenen por unos pocos minutos sobre la Avenida del Trabajador y hagan compras en los comercios instalados sobre ese trayecto de carriles exclusivos para los colectivos.

Con el trabajo de personal municipal, la obra incluirá la nivelación de las veredas al nivel de la calle para dejar dos pequeños sectores en cada cuadra donde los camiones puedan hacer carga y descarga de mercadería, y los automovilistas puedan estacionar sus coches por pocos minutos para hacer compras rápidas en los distintos comercios ubicados sobre la Avenida.

Santiago Morán, secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, aclaró que en este momento se lleva adelante la detección de los puntos más adecuados para el apeaje y que se trata de trabajos de finalización muy rápida, por lo que es posible que algunos de ellos estén finalizados en el transcurso de este mes.

Estudio

El jefe comunal aclaró que se hará un análisis del comportamiento del tránsito y las posibilidades de cada cuadra para analizar en qué sectores de este trayecto de seis kilómetros es necesario instalar este tipo de dársenas.

El objetivo es que los comerciantes se recuperen económicamente luego de haber sufrido una caída en sus ventas del orden del 60%, a partir de las obras del Metrobús y la consiguiente prohibición de estacionar.

