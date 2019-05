El traspaso de la Ruta 22 a la Muni está trabado

Alejandro Olivera

oliveraa@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- El traspaso de la Ruta 22 a manos de la Municipalidad está lejos de concretarse, según aseguró a este medio el secretario de Obras Públicas, Guillermo Castejón. Contó que el Ejecutivo municipal no tiene injerencia en las gestiones que encabeza Vialidad Nacional. “Hay dos tipos de cosas, las que me gustaría que pasen y las que suceden. Me gustaría que se traspase, que se terminen las obras que se comenzaron y que se haga la hermosa avenida urbana que queremos hacer con Pechi, pero lo cierto es que hoy el traspaso está estancado”, sentenció.