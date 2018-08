El tren se hará si no se cambia la traza

Hoy, el plan es usar en buena medida las vías existentes, con un plan para ponerlas a punto, y sólo hacer nuevos unos pocos kilómetros y las derivaciones necesarias para el corredor petrolero.

La postura de Monteiro llega en un contexto en el que intendentes de ciudades por donde pasará la vía férrea, que unirá a la localidad de Bahía Blanca con Añelo, pusieron el grito en el cielo porque consideran que afectará la vida de las ciudades.

Monteiro, luego de la reunión de la Mesa Vaca Muerta encabezada por el presidente Mauricio Macri y el gobernador Omar Gutiérrez, el martes pasado en el yacimiento Loma Campana, afirmó que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expresó que mudar el tendido férreo implicaría “duplicar el costo de la obra”.

El ministro además sostuvo que “las operadoras dijeron lo mismo” en la mesa que tuvo lugar en el yacimiento de YPF, habilitada para encontrar soluciones a diversos temas que son clave para el desarrollo de las operaciones en Vaca Muerta.

“Lo que explicaron los funcionarios de Transporte de Nación es que si no hay chance de hacerlo por la traza actual, no hay proyecto, no dan los números”, manifestó el titular de la cartera energética de la Provincia.

El proyecto es una de las obras fundamentales para afianzar el crecimiento de las inversiones en la formación de recursos no convencionales.

Dietrich, durante el anuncio de que este año se licitará la obra, recordó que las operadoras necesitan ser más competitivas, y uno de los gastos fundamentales es el del transporte de la carga pesada, que hoy se hace casi en exclusividad con camiones. El tren permitiría bajar hasta un 50% los costos.

En la vereda de enfrente, 12 intendentes le enviaron una nota al ministro nacional en la que le piden que el tren no ingrese a estas localidades. Consideran que esto afectaría la vida cotidiana de los vecinos.

La obra demandaría una inversión cercana a los 550 millones de dólares.

