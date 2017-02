El último pasajero con "destino" Núñez

Fabricio Abatte

Neuquén.- Si algún día Khalil Ravagnan Lorenzo logra triunfar en River, no habrá que olvidar esta increíble historia sobre la azarosa manera en la que se vinculó a la entidad millonaria. El jueves 9 de febrero, sus ilusiones de jugar en el equipo de Núñez parecían marchitarse: no pasó la prueba que se realizó en Sapere de esta capital. Pero tuvo la virtud de no bajonearse y el destino le tenía reservada una gran sorpresa: los enviados del popular club porteño aún andaban por la región el domingo (el lunes realizaban una prueba en Roca) y lo vieron descollar por la Neuquén Cup en la cancha de Sapere, predio al que habían asistido por un agasajo, chivito de por medio. A partir de allí no dejaron escapar más a la joyita de Patagonia. “En la prueba de Sapere no conocía a mis compañeros, ni me llegó la pelota... Ellos se quedaron, y justo al día siguiente empezó el torneo y vieron nuestro partido. En verdad, me vieron en dos partidos. El primero lo ganamos 4 a 3, hice dos goles y di una asistencia. Y metió dos Franco Baraona, mi compañero de ataque que también quedó para La Pampa. Y al partido siguiente metí otro doblete por suerte”, relata este chico de 15 años que nos recibió en la casa de su papá, Guillermo, en el barrio Villa María, y acaso por cábala, evitó ponerse la banda roja en el pecho para la foto.

La rompió en La Pampa

“Los de River se comunicaron con mi mamá y luego hablaron conmigo. Viajé con mi amigo Franco, que tiene mucha clase gracias a la buena onda del profe de Patagonia, porque estábamos jugando cuartos de final y nos dejó ir. Allá la idea era jugar juntos arriba, pero como estaba superpoblado ese puesto, preferí hacerlo de 8, una función que también conozco. Me fue bien y me dijeron que en River faltan jugadores en ese puesto”, se ilusiona Khalil, quien en principio debía viajar hoy a Buenos Aires pero finalmente lo hará el próximo lunes. “Voy a entrenar en River y a disputar amistosos. Durante una semana estaré en la pensión. Por más que no quede, será una experiencia inolvidable, ya es un sueño estar ahí”, valora, y su mamá, Silvana, sonríe orgullosa. ¿Su leal compañero? Quedó en la base de datos y seguirá siendo observado. “En el último campeonato mucho con mi categoría no jugué porque estuve en Reserva y ahí me fue bien. Fuimos campeones en la Neuquén Cup y en 2015 también di la vuelta con mi equipo y fui el goleador”, repasa el pibe que ya estuvo cerca de fichar en Estudiantes de La Plata. “Claro que me gustaría conocer al neuquino Moya y a todos los jugadores de River”, responde con la misma fuerza con la que patea. “Creo en el destino, se dio así...”, celebra el pichón de crack que admira a Neymar, a Bale y tiene como ídolo futbolístico a Juan Román Riquelme. Para Khalil Ravagnan Lorenzo, el tren no pasó una sola vez. Supo subirse a tiempo y no piensa bajarse hasta la Estación Núñez....

De zapala como sambueza ¿otro crack para el millo?

Basta con ver la foto para darse cuenta de la pinta de crack que tiene Tiziano Acuña Sánchez. Categoría 2007 (de Asociación Deportiva Loncopué), con diez años el pibe de Zapala fue uno de los superó todas las pruebas de River y está en consideración del club de Núñez, que en su momento lo seguirá evaluando en Buenos Aires. De los pagos de Rubens Sambueza -ex River que actualmente triunfa en México-, dicen que tiene todo para llegar lejos...

Un pibe familiero y de barrio

Mamá, compañera orgullosa

Silvana lo acompañó a las pruebas y es un sostén fundamental para Khalil. En contacto con este medio dijo vivir con “orgullo” los logros de su querido hijo. ¡Felicitaciones!

El papá: “Ni él se lo esperaba”

“Re contento como padre y con toda la expectativa. Apoyándolo a full porque es lo que le gusta. Lo bueno es que aprobó la materia que necesitaba en el colegio”, contó Guillermo. ¡Grande, pa!