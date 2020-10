El único enfermero de Santo Tomás que en moto atendió como un "delivery"

Recibía los insumos del hospital de Piedra del Águila y se hizo cargo de la situación sanitaria y de las dolencias de sus vecinos. “Mi teléfono no paraba de sonar y yo no tenía descanso, a la hora que sea iba a donde me pidieran. Nunca dejé a nadie sin atender”, relató entre el orgullo y el cansancio que le generó ese ritmo de vida.

“Habían días que me levantaba a las 6 de la mañana porque la gente me llamaba. Me decía que tenía síntomas o por ahí a aquellos vecinos que los dejaba midiendo la saturación en sangre. O, por ejemplo, algunos que les hacía algún tratamiento con los puf y querían que los vaya a controlar”, ejemplificó Juan.

Santo Tomás virus #InteriorDeLaPandemia (3).jpeg

Si bien se convence de que trató “de hacer todo lo posible”, le “dolió mucho” no poder estar con los pacientes hasta “el último momento”. ”Cuando los derivamos porque acá no los podíamos tratar, me dolía porque sentía que ya no podía hacer más nada y el balde de agua fría me llegó cuando me enteré que no lo habían podido salvar”, se culpó ante las tres víctimas que dejó el virus en la localidad.

“Cuando nos enteramos, ya estábamos todos contagios”

El 31 de agosto, un hombre debió ser derivado, primero a Piedra y luego a Neuquén, por problemas respiratorios. Se le hizo el test y el 3 de septiembre se confirmó que era positivo. “Fue una locura, es una localidad chica en donde tenés relaciones o estás cerca de algún caso sospechoso, y se volvió a fase 1 directamente”, recordó Juan y ese momento le pareció “demasiado lejano en el tiempo”, aunque "no pasaron tantos días".

En esos momentos, decidió cerrar la posta sanitaria. “Claro, la gente no se podía mover de sus casas, y atender a cada vecino acá representaba movimiento y que se junte gente en la sala de espera”, analizó. Es por eso que decidió hacer un comunicado, preparar varias mudas de traje, una bolsa roja y arrancar en su moto a cada una de las casas.

Santo Tomás virus #InteriorDeLaPandemia (1).jpg La posta sanitaria de Santo Tomás.

Entre las situaciones que esos días le tocó pasar, una señora que estaba postrada en su cama contrajo el coronavirus. “Mucha gente la pasaba a saludar porque estaba muy grave y en una de esas pasadas, le llevaron el virus”, relató.

“Un día me llamaron y fui a ayudar a una de sus hijas a bañarla a esta señora porque como tenía el virus nadie quería entrar a esa casa a darle una mano”, describió Juan, quien asistió con su traje y todas las medidas de seguridad.

Por los contactos que había tenido, el 5 de septiembre este enfermero debió ser hisopado y aislado. En esos cinco días que permaneció encerrado en su casa esperando el resultado, otro médico de Piedra cubrió su lugar, aunque Juan seguía haciendo las consultas desde su teléfono.

Recibió el resultado: negativo. “Ese mismo día que me dieron la noticia, agarré la mochila y me fui a la posta sanitara”, contó.

Si bien la sala seguía cerrada al público, ese era su “centro operativo”. “Ahí intentaba estar para tener cerca los medicamentos que necesitaba y, además, estar lejos de mi familia por cualquier cosa”, relató.

Santo Tomás virus #InteriorDeLaPandemia (2).jpeg

En tres semanas libre de COVID

Santo Tomás es una ciudad que logró “echar al virus”. “Aunque sea hasta ahora”, reafirmó Juan. Es que durante tres semanas que se estableció la fase de aislamiento, se pudo detectar a los casos y aislarlos.

En la localidad "se hicieron 90 test". Del total, 50 dieron positivo, de los cuales se recuperaron 47 personas y fallecieron tres. “El sábado pasado se murió la última vecina de Santo Tomás que tenía el COVID”, se lamentó, aunque recalcó lo importante que fue para la comunidad respetar las medidas.

“Pensábamos que estamos inmunes por estar lejos, pero todos nos equivocamos y llegó. Y que el mensaje de quedarte en tu casa, de no salir, de no juntarte con el vecino o con el amigo se escuchó y gracias a Dios tuvimos solo tres muertes”, expuso.

Santo Tomás virus #InteriorDeLaPandemia (1).jpeg

Juan aseguró que Santo Tomás está "todo más tranquilo". “Ya volví a abrir la posta sanitaria y tengo planillas de turnos”, contó mientras organiza el calendario para la visita semanal que hace un médico de Piedra del Águila.

La localidad pequeña, alejada de las grandes urbes, "entendió que el virus realmente no discrimina". Juan, el único enfermero de Santo Tomás, concluyó la entrevista: "Lo importante fue haber estado todos unidos y respetar las medidas. Ahora, a pesar de las víctimas, volvemos a una nueva normalidad".

