"EPAS asegura la provisión de agua, aunque hay que decir que el aumento del consumo es alto. Este verano vamos a tener una combinación particular: mayor utilización por las altas temperaturas y el sobre consumo por la pandemia, que es lo que nos marcan los indicadores domiciliarios", precisó.

EPAS

Agregó que otro elemento que contribuirá a este fenómeno es que, a diferencia de otras temporadas de verano, en esta muchas familias optarán por no van a viajar a otras localidades de la provincia o el país e hizo referencia al importante incremento de las piscinas.

pileta natacion casa generica Imagen ilustrativa - Archivo

En este sentido, dijo que el problema no es el llenado de las piletas, sino que esa agua no sea reutilizada. “Lo ideal es que las personas mantengan el agua con filtrado y clorado para no tener que hacer un recambio permanente, porque en definitiva es agua potable la que se usa y se tira, y que es lo que ocurre muchas veces con las llamadas pelo pincho, que hoy vienen con una capacidad de muchos litros”, indicó.

oeste calor pileta Algunos la tienen. La mayoría se refresca con baldes y mangueras.

“Si no se hace eso, muchas veces baja la presión en los barrios. Pero el EPAS hizo un relevamiento, todos los sistemas de bombeo están activos y tenemos además bombas de repuesto, Mari Menuco está funcionando normalmente y por eso vamos a garantizar el suministro”, destacó.

Millán dijo que “siempre” alguna regulación de válvulas se deberá hacer pero apuntó que el organismo “trabajará para minimizar los tiempos de reparación y dar la mayor autonomía posible al servicio”.