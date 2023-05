El vía crucis del inquilino en Neuquén

Buscar un alquiler en tiempos de incertidumbre económica -cuando no la hay en este país, es una buena pregunta-, en un año electoral y en medio del debate de la necesidad de reformar una ley que fue aprobada hace poco, pero no sirve, es un verdadero dolor de panza para miles de personas en cualquier punto del país, y ni que hablar para los que viven en la ciudad de Neuquén, donde el efecto Vaca Muerta eleva los precios por ascensor, aunque la casa sea de una sola planta o el departamento esté en planta baja.

Quien no tiene un familiar, un amigo o un conocido, o uno mismo, que por estos días esté en el largo pregrinar cual vía crucis de Semana Santa, buscando opciones para mudarse ya sea porque recién llegó, el contrato no es renovable o -simplemente- es demasiado caro donde hasta ahora se domiciliaba.

ON - Alquileres (2).jpg

En ese deambular por los barrios neuquinos uno se puede encontrar con propuestas de nivel gerencial y otras no tanto, pero los precios los hacen aparentar como verdaderos palacetes. No faltan aquellos que, aunque tienen patio, no aceptan mascotas, y los niños también parecen ser una condición excluyente para los que pretenden alquilar.