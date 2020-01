El viento ya generó destrozos: se voló un techo y se cayeron árboles y postes

Arbol-caido-por-el-viento Omar Novoa

Pero, como suele ocurrir en la ciudad ante eventos climáticos de estas características, también en otros puntos de la ciudad el viento se hizo sentir con más caídas de ramas, árboles e incluso postes de luz. También se voló un techo en el oeste de la ciudad y se cayó un cartel de un local comercial, según detalló el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. El funcionario destacó que, ante cada incidente, se intervino desde las diversas áreas municipales como Servicios Urbanos y Espacios Verdes, bajo la coordinación de Defensa Civil.

"Ya empezaron a haber algunos incidentes. Hubo una voladura de un techo en Loteo Social, donde no hubo mayores consecuencias que las materiales. También hubo caídas de ramas y árboles sin consecuencias materiales y caídas de postes de tendido eléctrico o de servicio de internet", detalló Baggio en LU5, e indicó que la situación en la ciudad "es lo esperable".

La Dirección de Seguridad Balnearia recomienda no concurrir durante el día de hoy a los balnearios y paseos costeros de la ciudad debido a los fuertes vientos pronosticados

Baggio reiteró algunas recomendaciones para no sufrir las consecuencias de las intensas ráfagas de viento: "Evitemos estacionar debajo de árboles frondosos, no hacer fuego y que se pueda propagar, tener especial cuidado con las partes flojas de los techos, las chapas que no están debidamente sujetas y las tapas de los tanques de agua". Respecto a la caída de árboles, el funcionario precisó que muchas de las especies plantadas en las veredas "no responde con las especificaciones permitidas y no son acordes a la ciudad", como es el caso del álamo, eucalipto o paraíso.

El martes ingresó un frente frío y húmedo desde el océano Pacifico, lo que provocó vientos fuertes en toda la provincia. Incluso en la zona cordillerana se registraron lluvias y nevadas. En el Alto Valle , el viento ronda los 77Km/h con ráfagas de hasta 90 Km/h, que disminuirán su intensidad llegada la noche.

“Hoy tenemos alerta durante la jornada fuertes vientos en el Alto Valle como en la zona centro de la provincia tal es el caso de Zapala, Las Lajas, Piedra del Águila, Cutral Co, Loncopué y la Cordillera del Viento, mientras que en cordillera va a entrar un sistema frio, con lluvia y nieve en alta montaña”, señaló Martín Giusti, subsecretario de Defensa Civil, en diálogo con LU5.

viento

El funcionario recomendó “no circular en ruta porque se esperan ráfagas de 110 km/h y en caso de estar en la calle alejarse de cornisas y árboles, tomar precauciones delante de edificaciones y no subir andamios.

Además contó que ayer se detectaron numerosas caídas de árboles en Junín de los Andes, mientras que en Chos Malal uno cayó sobre un vehículo estacionado. En Aluminé y San Martin de los Andes hubo lluvias con vientos moderados. El viento castigó también Caviahue y Villa La Angostura con ráfagas que tiraron árboles en algunos sectores

El viento tuvo ráfagas de 70 km/h y se espera que llegue a 90 km/h