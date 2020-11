El viernes tendrán un encuentro virtual las emprendedoras neuquinas

“Entendemos que al poner en marcha una empresa transitamos un camino de aprendizaje en el que atravesamos altibajos, pero con los que mirando hacia atrás, enriquecemos el recorrido y eso es lo que puede servir e inspirar a otras mujeres”, expresó la titular del Cedem y coordinadora del ministerio de Producción e Industria, Anabel Lucero Idizarri.

La funcionaria consideró que conectar con otras mujeres será “vital para dar voz y visibilidad a los recorridos con los que audazmente se hacen realidad los proyectos”.

“Nos inspira el liderazgo colaborativo, por eso procuramos que esta propuesta tenga que ver con generar redes de aprendizaje y crecimiento, de enriquecimiento empoderador de grandes ideas”, aseguró la cordinadora del ministerio de Producción e Industria.

La jornada es gratuita y comenzará a las 10 con un formato de taller, donde se dividirá a las asistentes en distintas salas.

Iniciará con una presentación general para luego ir a las salas donde rotarán las protagonistas para contar sus experiencias, poniendo foco en los fracasos que han vivido para lograr hoy un negocio exitoso, explicaron los organizadores.

“Resurgir, empoderar, compartir, asociar, colaborar, son algunos de los conceptos que unirán a las interesadas. Al final, se generará un espacio de devoluciones y conclusiones en las salas y en el espacio general”, agregaron. Las interesadas en participar podrán inscribirse en el link: https://bit.ly/3ld03ah.

Entre las emprendedoras convocadas para compartir su experiencia estará Abril Ghilini, del proyecto Barda. Ella es diseñadora textil y desde hace algunos años dedicada a la producción de calzado.

“Cuando decidí hacer calzados sabía que era un rubro complejo pero no tomé dimensión de las reales complicaciones que tenía, recién ya con el proyecto en marcha fui encontrándome con la realidad que hay detrás. No conseguía talleres que fabriquen pocas cantidades, por lo general quienes hacen calzado son fábricas que trabajan con catálogos y modelos seriados, requiriendo una cantidad mínima por par y por modelo que es elevada para quien recién comienza y no tiene gran capital para invertir, dar con un taller que tenga el oficio y trabaje artesanal y a pedido fue y es complejo de conseguir”, contó la emprendedora.

También estará para compartir su historia, Cecilia Esandi de Mobler SRL, una firma que se dedica a la fabricación de amoblamiento, cocinas, vestidores, placares, entre otros. Su inicio en la industria comenzó aproximadamente hace 5 años, como búsqueda de independencia laboral y el poder cumplir objetivos personales.

Gisela Santalucía Rodríguez también tendrá su lugar entre las emprendedoras del encuentro. Ella trabaja con grupos de emprendedores y es vice presidente tercera de las Mujeres Empresarias de Came. Integra la empresa familiar que exporta la fibra de vicuña a Italia y transforma la materia prima en productos innovadores con tejidos e hilos de texturas livianas y diseños que logran un producto con un inconfundible sello argentino. Su marca es Punna Vicuña.