El Willy Wonka neuquino, que divierte a todo Cutral Co

De repente me sentí grande y no sabía que podía SER de mi vida. Cuándo pensé en esta "locura" el 80% de mis amistades, mis allegados e incluso mi familia afirmaban que justamente era una LOCURA hacerlo en Cutral Co, algunos decían que quizá podía intentarlo pero no había mercado para esta profesión, que no había turismo (¿pues, a quién iba a vender mis chocolates?), que la gente no compraría, que me metiera a una empresa petrolera, que ahí GANARÍA bien. Y así podría contarles un sinfín de CREENCIAS, pero aprendí que en cada uno de nosotros existe un maestro, un guía, algo o alguien que nos habla, y no es precisamente el sonido de una voz, me atrevo a decir que es mas bien la parafernalia del silencio mas profundo, un silencio que promete y vibra en el corazón. Claramente no soy un modelo a seguir, pero soy el ejemplo de que nada ni nadie puede detenerte, que cada vez que te manifiesten sus creencias, aunque fueran sin maldad o simplemente por sus propias ignorancias, te hagas una pregunta al alma: Este camino a seguir, ¿tiene corazón?. FELÍZ DÍA INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE!!!. ❤