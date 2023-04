El zapalino que hace arte con materiales reciclados

Una vida de artista autodidacta

Cristian Méndez es un zapalino de nacimiento y escultor por pasión. “Tengo 40 años. Mi familia se compone por mi esposa y mis dos hijos. Un varón de 17 años y una nena de 3 añitos. De chico me gustaba el arte en general, siempre tuve ese interés por aprender las distintas ramas del arte, veía como mi hermano dibujaba e incluso tenía conocimientos de cerámica y yo quise aprender, me dediqué a dibujar en grafito y con pinturas”, así relató sus comienzos en al arte en diálogo con LM Neuquén. Agregó que “a los 16 años comencé a volcarme más por las esculturas en papel maché pero había detalles y terminaciones que no me convencían”. En ese camino pleno del desarrollo de su arte se topó con la vida misma.