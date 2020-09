Elecciones en EE.UU.: ¿no será pacífico el traspaso de mando?

El presidente de EE.UU., Donald Trump , no confirmó que, independientemente de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, el traspaso de poder tras las presidenciales sea pacífico. Al ser preguntado en una rueda de prensa si "se comprometería, aquí y ahora, a una transferencia pacífica del poder después de las elecciones de noviembre", el mandatario no dio una respuesta clara y pasó a criticar la votación por correo.

"Tendremos que ver qué pasa. Usted sabe que me he quejado mucho de las papeletas y son un desastre", dijo Trump. "Lo entiendo, pero hay disturbios en las calles", respondió el periodista antes de repetir su pregunta. "Desháganse de las papeletas y tendrá una transferencia muy pacífica. No habrá transferencia, francamente. Habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control", afirmó Trump.