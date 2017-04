Electrodomésticos y ropa, donde más afectó la crisis

Según un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), en los rubros de indumentaria y electrodomésticos es donde más se nota la caída de las ventas.

Si bien el de alimentos también sufrió una caída, fueron muchos los que optaron por hacer recortes en las compras de ropa y electrónica. En ese sentido, los comerciantes neuquinos aseguraron que tuvieron un verano difícil y que recién en los primeros días de abril se notó un leve repunte de la actividad comercial.

“Se nota mucho menos el movimiento; en la misma época pero en años anteriores andaba mucha más gente por la calle”, aseguró Lorena, con la vista fija en la avenida Olascoaga, donde apenas unos pocos transeúntes irrumpían en la escena de una calle desierta.

Lorena trabaja en un local de indumentaria, donde el retraso en el inicio de las clases parece haber generado un fuerte impacto. “Cuando empiezan las clases, la gente viene a comprar ropa porque es más necesaria; ahora están en la casa y no necesitan cambiarse tanto”, remarcó.

Para Sabrina, en cambio, fueron las idas y vueltas con el sistema de cuotas sin interés las que más perjudicaron el negocio. “Desde que sacaron las cuotas, se nota que la gente compra mucho menos”, dijo y agregó que esperan que la reactivación de los planes de 3 y 6 pagos sin interés sirvan para repuntar el negocio.

Gastón, desde un local de electrodomésticos sobre calle Alcorta, explicó que el verano fue complicado en materia de ventas. “La gente prefiere irse de viaje o pasar el día en el río antes que venir a comprar”, señaló. Sin embargo, anunció que en los primeros días de abril se notó un incremento de las ventas, que volvieron a los niveles que tenían antes del comienzo del verano. Aunque el flujo de clientes sirvió para reactivar el negocio, sí notó que los clientes se cuidan mucho más con los precios.

“Muchos te piden que se los anotes en un papel y van a comparar a otros locales”, aclaró y explicó que los productos que más se consumen son los más necesarios, como las heladeras, lavarropas, notebooks y celulares.

“La gente ya no compra cafeteras o cámaras de fotos”, indicó. En cuanto a los productos de primera necesidad, señaló que muchos optan por marcas alternativas y las heladeras de última tecnología, que cuestan cercan de 25 mil pesos, pierden ante las opciones más básicas, con precios por debajo de los 10 mil.

Compras muy específicas

Para la mayoría de los vendedores, son cada vez menos los clientes que se dan un gusto y se llevan algo que no necesitan. “Buscan algo puntual y, si no lo tenés, no miran nada más”, aseguran.