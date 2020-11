Eliminá los anuncios de Among Us

Among Us es la app del momento | Foto: Google Play

Among Us se ha posicionado en los últimos meses con el videojuego líder para celulares. Su popularidad ha crecido sin parar en medio de la cuarentena, pese a que la app fue lanzada en el año 2018.

Una de las más grandes ventajas para los usuarios es que Among Us se puede jugar de forma cien por ciento gratis, pero esto permite que la app tenga cientas de publicidades incorporadas que pueden llegar a ser molestas para los jugadores.

Los anuncios interrumpen en la pantalla de los celulares mientras jugás Among Us, y si hay algo cierto, es que nadie quiere anuncios, menos en el medio de una partida en la app.

Tenemos un mecanismo que te permitirá eliminar los anuncios de Among Us y tarda solo unos segundos. Estos son los pasos a seguir en la app:

Abrí Among Us.

Tocá el ícono de $ en la pantalla inicial.

Clickeá en el precio

Te pedirá pagar para eliminarlos.

Si clickeás allí, podrás abonar la suma de 2 dólares más los impuestos correspondientes.

¿Y si no quiero pagar?

No existe un mecanismo legal, distinto al recién explicado, para eliminar los anuncios de Among Us en la app. Sin embargo, en su versión de PC no aparecen las publicidades. Allí tenés una opción gratuita.

El juego

La app es un juego multijugador en línea con partidas armadas de 4 a 10 personas en simultáneo. Dos o tres de esas personas, según la cantidad de participantes, reciben el rol de impostores o enemigos y su misión será el matar a los otros jugadores dentro de una nave espacial.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

¿Cómo juego Among Us?

Cuando el juego inicia ya están todos dentro de la nave espacial, unidad que tiene varias salas y compartimientos donde debés completar ciertas misiones. Cuando uno de los participantes es asesinado por un impostor, el cuerpo es reportado y se lleva a cabo la votación para determinar quién fue.

Si nadie está seguro, la partida sigue. Si votan por alguien, quien recibe la mayoría de los votos es eyectado de la nave espacial y el mismo juego confirma si era -o no- un impostor.

Estos impostores también pueden hacer misiones con la guía de un mapa que está disponible para todos los participantes.