Embarazada lleva una semana esperando su resultado de COVID

“Mi nene un solo día tuvo síntomas y está bien. Yo estoy embarazada de 23 semanas. Lo registraron, eso es lo que angustia, de ser una persona de riesgo y no tener la atención adecuada, no tener un seguimiento, y que pierdan el hisopado, porque a esta altura es lo que creo”, aseguró Dani Vidal en diálogo con LU5.

La mujer detalló que son una familia, su marido dio positivo de Covid-19, ella presentó síntomas y fue hisopada, pero su hijo de un año no. Según explicó, desde el pasado viernes tiene tos, congestión nasal, malestar corporal, pérdidas del olfato y del gusto y fiebre.

“Ayer pasaron cinco días, llame al celular que me habían dado, dijeron que se iban a comunicar con el laboratorio. Se comunicaron desde el centro de salud y trataron de averiguar y no pudieron dar respuesta”, aseguró Vidal.

Además, Vidal relató que su marido empezó a sentir síntomas el pasado lunes por la tarde, que se intensificaron durante la madrugada del martes. Trataron de comunicarse con el 0800 y no fueron atendidos, intentaron con el 107 y le recomendaron que espere a tener más síntomas antes de ir a un centro de Salud.

“Igual fuimos a una clínica y esa noche tuvo el resultado. Nos llamaron del Ministerio de Salud. Al haber estado en contacto con personas de riesgo como mis padres, el miércoles vinieron a hacerme el hisopado y no supe más. A los tres días no estuvo el resultado y hasta ayer no supieron darme respuesta”, agregó.

La mujer dijo que les preguntaron si estaba la posibilidad de aislar a su marido en un garaje, pero al tener una sola habitación, trataron de improvisar un aislamiento en el comedor.

“Llamé al 0800 y cuando me pudieron atender me dijeron que llame al Duam y luego nunca se comunicaron. Yo sigo acá con síntomas. Mi marido está mejor, los síntomas están calmando. La más complicada soy yo”, agregó.

La mujer añadió que este lunes desde el Centro de Salud le dijeron que a esta altura ya no sirve ese hisopado y que tiene que “rogar que pasen los síntomas”. Ahora, “la duda es qué hago con mis papas, sé que tienen que estar 14 días aislados, desde cuándo se cuentan, qué es lo que tienen que hacer”.

Vidal se preguntó: “¿Qué tengo que hacer?, es feo es sentirme a la deriva. No tengo el hisopado y ninguna respuesta, ni seguimiento. Mis papas hasta ayer no tenían síntomas, mi hermana empezó con síntomas. Quiero que se sepa, me parece muy grave la falta de seguimiento y que se pierda un hisopado”.