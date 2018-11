Embarazó a su novia de 21 años y a su suegra, de 39

Tras la fiesta de cumpleaños, la suegra le pidió a su yerno que se quedara en la habitación de huéspedes en lugar de tomar un taxi a su casa, ya que notó que estaba ebrio. Luego, ambos se besaron. “Me sorprendió, pero se sintió bien. Nos besamos más y terminamos teniendo sexo en la cocina”, confesó el hombre. Al poco tiempo, tanto su novia como la suegra confirmaron que estaban embarazadas. En consecuencia, los niños serán medio-hermanos entre ellos y a la vez tío y sobrino.

“La mamá de mi novia es una entrenadora fitness y va al gimnasio que voy yo. Luce como una chica de 25 años”, relató el padre por duplicado.

“Su madre afirma que no ha tenido relaciones sexuales con nadie durante años, por lo que está segura que yo soy el padre”, lamentó el británico. La hija engañada se enteró de lo que pasó y empezaron a discutir. Él le recordó que habían acordado una relación abierta y ella le decía que había pasado los límites. Finalmente, la mujer le contó que también había tenido relaciones con un compañero del trabajo.

El joven, que trabaja como mecánico en Inglaterra, agregó: “En estos momentos, mientras mi novia no me habla, su madre me invita a que me vaya a vivir con ella. Las cosas no podrían ser peores”. Lo cierto es que dentro de unos meses, ambas mujeres van a dar a luz dos bebés del mismo padre.

Todo se supo por una carta de lectores

Toda esta historia la relató el mecánico al diario The Sun en su famosa sección “Dear Deidre”. Se trata de una especie de “doctora corazón” a la cual los lectores le hacen llegar mediante una carta el problema sentimental por el que están atravesando y el cual necesitan ayuda para resolver. Para recibir ese tipo de cartas, el periódico no exige identificación para los que envían sus historias. En este caso, el mecánico se escudó en el anonimato para contar lo que le estaba pasando. Se cree que no pasará mucho tiempo hasta que los personajes de esta historia sean identificados.