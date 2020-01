Mazzoleni aclaró que el mandatario seguirá atendiendo cuestiones urgentes en Mburuvicha Róga y que su caso no amerita una internación.

"Está asintomático en este momento, vamos a estar controlándolo en estas 24 a 48 horas y, en base a su evolución, estará retomando sus funciones normales", precisó el titular de la cartera de Salud, antes de resaltar que los efectos de la enfermedad varían en cada persona y que el Presidente “es un hombre sano".

"Él ya no tiene síntomas en este momento. Las personas pueden tener efectos de mayor o menos intensidad; recordemos que el Presidente es un hombre muy sano, pertenece a un grupo sin factores de riesgo. No tiene enfermedad conocida, no toma ningún medicamento”, manifestó.

A su vez, aseguró que el ministerio a su cargo cuenta con medicamentos para tratar el dengue por al menos tres meses más. En Paraguay hay 1800 casos confirmados y unas unas 3.500 personas son evaluadas para saber si presentan la enfermedad. Se espera que este número se duplique próximamente. Existen también dos fallecidos a causa del dengue y otras 14 muertes aún en estudio.

Este martes Mario Abdo Benítez suspendió sus actividades en el departamento de Alto Paraná, donde pretendía realizar la verificación y habilitación de obras. Tras avisar que sentía dolores, mareos y fiebre, fue trasladado rápidamente en avión desde el Este hasta Asunción, adonde llegó alrededor del mediodía.

En una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que estuvo con él para los actos oficiales, informó que al jefe del Estado se le hicieron los análisis a través del servicio de salud pública.

