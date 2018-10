Emiliano Doglioli: "Jamás le dije 'andá a lavar los platos'"

“Sólo me expresé cuando iba saliendo hacia el vestuario, diciendo que era un desastre la manera en la que había dirigido. Agregué que me habían cobrado un offside en un lateral, cuando dicha regla no existe. Les dije que eran ‘impresentables dirigiendo’. Jamás utilicé entre mis dichos esa frase de ‘andá a lavar los platos’, los insultos venían desde la tribuna y se escuchaba esa frase entre diversos gritos, lo que creo hizo que se confundiera por el bullicio que había”, comentó Emiliano, que recibió 10 fechas de suspensión, aunque aún no hizo su descargo.

“En ningún momento utilicé alguna frase con la intención de discriminar o maltratarla por su condición de mujer. Me dirigí por su mal desempeño dentro de la cancha, manifestándole mi descontento por su actuación. Tengo hermana, madre, pareja y amigas y la verdad es que jamás las insultaría o maltrataría, ya que sé respetarlas y en mi casa siempre me han educado para ello”, señaló el defensor.

"Jamás los amenacé de muerte. De hecho hay testigos, entre ellos dirigentes de Villa Iris, que pueden acreditar que esas no fueron mis palabras”. Guillermo Doglioli. El DT de Unión Vecinal apelará la sanción que le impusieron.

"El hecho es lamentable, pero es lamentable cuando se tergiversan la realidad, el contexto y los hechos y se les da una connotación que no es, afectando mi buen nombre y honor”.Emiliano Doglioli. El defensor asegura que nunca discriminó a la jueza de línea.

“No lo amenacé de muerte”

Guillermo Doglioli, a quien el árbitro del partido, Emiliano Peralta, denunció por amenazas de muerte (le dieron 15 fechas), también se sumó a la desmentida y aunque aceptó un cruce de palabras con la terna, dijo que fue “de manera cordial y sin ningún tipo de patoterismo”.

“Les pregunté por qué habían dirigido así. Les consulté por sus nombres, ya que en la planilla no estaban y me parecía que alguno era menor de edad. Es ahí cuando Peralta me responde de mal modo y se desata una discusión en la cual les digo que manejaron mal el partido y que fueron un desastre. El árbitro que dirigió inferiores, César Tassi, frente a los dirigentes y a los jugadores quiso agredirme físicamente, a lo cual no reaccioné. Jamás los amenacé de muerte, sí reconozco que elevé el tono de voz. Lamento que este tipo de hechos trasciendan de manera parcial y que se me haya sancionado de forma tan excesiva, aunque haré mi descargo y apelaré la sanción, cuando no hay antecedentes sancionatorios de tal envergadura ni siquiera a nivel nacional. Lamento que se afecte mi buen nombre y honor, ya que trabajo de esto y es mi pasión”, comentó.

“Ensucian a dos personas ejemplares”

“Es indignante todo lo que está pasando. Está ensuciando y lastimando a la familia de Guille y Emiliano, a dos personas ejemplares, no se justifica tanta maldad. La Policía estuvo en la cancha y no intervino, me llama la atención porque si hubiera pasado todo esto habría intervenido, y jamás actuó”, señaló la presidenta de Unión Vecinal, Fernanda Cárdenas, quien fue testigo de los cruces y desmintió las denuncias de la terna arbitral.

“Están los videos. Hubo insultos de las tribunas, pero que ella culpe al técnico y al jugador es una falta de respeto. No me permitieron ni firmar la planilla cuando terminó el partido para ver el informe. Después llegó el señor Tassi (el árbitro), que empezó a empujarlo a Guillermo, que estaba muy exaltado, pero en el video se escucha que en ningún momento le falta el respeto. Tassi lo invitó a pelear, le dijo que no tenía nada que perder, que le iba a romper la cabeza. Yo como mujer a cargo de un club, si hubiesen sido ciertos esos dichos, habría sido la primera en tomar una sanción contra ellos, pero no fue así. Van a tener que justificar y comprobar la denuncia que hicieron. Nosotros sí tenemos testigos y son del otro club”, aseveró.