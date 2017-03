Cientos de personas acompañaron el féretro del ex gobernador mientras entonaban las estrofas del himno provincial.

Cientos de personas despiden a al ex gobernador Pedro Salvatori en el Cementerio Central.

El féretro fue depositado en un nicho frente a la mirada de cientos de allegados al ex gobernador. El cajón llegó envuelto en una bandera de la provincia y la caravana fúnebre entonó las estrofas del himno provincial en los últimos metros del recorrido hacia el nicho.

Asistieron el gobernador Omar Gutiérrez, el ex gobernador Jorge Sapag, los diputados Claudio Domínguez y Luis Sapag y el ministro de Economia Norberto Bruno, entre otras figuras políticas reconocidas.

Salvatori falleció en la madrugada de ayer luego de un crítico cuadro cardiopulmonar. Su velatorio se realizó en la sala A de la cooperativa CALF durante 24 horas, hasta hoy a las 11 y contó con la presencia de miles de neuquinos que se acercaron a despedir sus restos.

Los allegados no quisieron un edificio gubernamental para la ceremonia, porque intentaron en lo posible mantener la intimidad de la despedida. También solicitaron que no se envíen flores ni coronas, ni que se invierta en detalles costosos. Recomendaron a quien quiera homenajearlo que done ese dinero a algún comedor de la ciudad o a la fundación Luncec, en la que participa Nora, la viuda.