Empató Cipo y su futuro rival goleó a Cente

Noche de amistosos a la espera del inicio de la competencia oficial. Cipolletti igualó sin goles en su visita ante Belgrano de Santa Rosa, completando la última serie amistosa previa al reinicio del Federal A. Al mismo tiempo, su futuro rival oficial (una vez que se reanude el torneo), hablamos de Villa Mitre de Bahía: goleó 5 a 1 a Centenario en el Gigante en un partido con clima festivo.

En La Pampa

Lo único para resaltar en Cipo durante la primera parte fue la expulsión de Gastón Pinto. Una vez más el 3 vio la roja a los 27 minutos. Sin embargo, previo acuerdo entre los cuerpos técnicos, el equipo evitó completar en inferioridad numérica el ensayo porque se permitió el ingreso de Nelson Seguel. Desde lo colectivo, muy poco, apenas la marcada predisposición para achicar espacios hacia atrás por parte del visitante, no siempre con éxito ante la movilidad de Juan Sánchez, que en ese tramo volvió a ser una pesadilla para la dupla central, como la semana pasada cuando los pampeanos se impusieron 2 a 1 en La Visera. Para la segunda mitad, fue clara la orden de adelantarse en el campo de juego por parte del Albinegro. Henry Homann les dio pocos minutos a los relevos, se inclinó porque los once elegidos sigan acumulando minutos. Con acciones intrascendentes se fueron consumiendo los últimos minutos.

En el Gigante

Villa Mitre de Bahía Blanca se impuso sobre Centenario 5-1. Como parte de los festejos por el 40 aniversario de la ADC que incluyó la presentación de las nuevas camisetas y “nuevo césped”, se hizo presente el club que participa del Federal A y buscará un lugar en la Primera B Nacional. Los goles en la primera mitad fueron de Federico Rasnssen a los 12m y de Rodrigo Sánchez a los 43m. A los 25 41 del ST convirtió Damián de Oyos y a los 44 puso el quinto Alan Nongeser. En tanto que para el local había igualado Pablo Parra a los 39m.

Se iba, pero...

Musuruana se queda en el Gallo

El apoyo de la dirigencia sumado al de la gente hizo que Raúl Musuruana revea su medida y continúe al frente de Alianza de Cutral Co. Apenas finalizado el partido ante Pacífico, el entrenador estaba decidido a irse porque no soportó la agresión de algunos pocos hinchas hacia sus jugadores, seis de ellos de 16 años. Al mismo tiempo se reflotó una propuesta para hacerse cargo de las formativas de Racing de Trelew (lo habían llamado en diciembre), lo que le daba más argumentos para dejar el Gallo. Sin embargo, se quedará a pelear el Federal C.

“Me llamó el presidente y otros directivos, y además recibí mensajes al teléfono y en redes sociales dándome apoyo para que no me vaya. Eso me llegó muy profundo y, si bien lo otro es una oportunidad más destacada, decidí quedarme para armar el equipo y dar pelea hasta el final en este torneo”, contó el DT a LM Neuquén y agregó: “Me debo a la gente de Alianza”.