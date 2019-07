Empezó la pelea por quién sucede a Ciapponi en CALF

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, existe una negociación abierta en la cúpula, aunque hay un consenso para que Roberto Garrido, tesorero de la cooperativa y mano derecha de Ciapponi, se posicione en la presidencia.

Garrido es abogado, tiene un perfil técnico y está alejado de la “rosca política”. Muchos lo ven como uno de los posibles candidato a reemplazar a Ciapponi.

Una mujer que nunca asumió

Otra que está en la lista, pero que no aparece con posibilidades firmes, es Ana Luján, actual vicepresidenta de la entidad, quien viene denunciando que la comisión directiva “está cerrada” y no da participación a propuestas.

“Soy vicepresidenta pero nunca me dejaron asumir, no tengo sello ni firma certificada en el banco, todo está bajo llave y no dejan ni pasar”, expresó la consejera.

Aseguró además que dentro de CALF intentó impulsar la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

“Lamentablemente se han vivido situaciones muy desagradables, creo que acá se debería respetar la cuestión de género, que en CALF claramente no pasa”, dijo Luján.

La cooperativa tiene que llamar a elecciones este año. Hasta hace poco hubo una discusión para hacerlo en septiembre (justo en el período de las elecciones municipales) pero no se confirmó.

Los partidos y el juego personal

“En CALF hay cosas que no se pueden hacer, tenés gente de Cambiemos, el MPN, Mansilla y ATE”, explicó muy bien una fuente dentro de la cooperativa. Hasta hace un tiempo, Ana Luján estaba identificada con el quiroguismo. Al igual que otros con Gutiérrez o con ATE. Llegar a consensos es complejo.