Empleadas domésticas reclaman por la apertura de la paritaria

"El 3 de abril del año pasado nos habíamos sentado a negociar aumento de 2017 hasta mayo de 2018. Pasado un mes, no hemos sido convocadas para sentarnos a negociar. Hemos enviado varias notas al ministerio de Trabajo y hemos pedido a (su titular) Jorge Triaca que convoque de forma urgente a paritarias", explicó a LU5 la secretaria General de SiPeSeDo, Sonia Kopprio.

Aseguró que los salarios que percibe el personal doméstico y ayudantes están "por debajo del índice de la pobreza total". Dijo que a pesar de la insistencia ante el ministerio, la única respuesta fue que estaban aguardando que se diera a conocer el sueldo mínimo vital y móvil.

"Estamos a 15 de junio y no tenemos ningún aumento. No nos alcanzaba ni para pagar ni luz ni gas. Siempre somos las ultimas, desvalorizadas, basta. Si no dan una respuesta vamos a agruparnos e ir al Ministerio de Trabajo de la Nación para que nos atiendan", advirtió la referente.