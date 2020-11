Empleados del Casino reclaman reapertura de la actividad

A partir de las 9, unos 30 empleados se apostaron frente a la casa de juegos sobre Planas al 4000 entre las calles El Cholar y Farallon Negro, hacia el oeste de la ciudad. Una hora más tarde, decidieron cortar el tránsito sobre sólo un carril de la Ruta 22, en dirección Neuquén-Plottier.

“Somos empleados del Casino Magic y vinimos a manifestarnos para que sepan que queremos volver a trabajar. Somos más de 350 familias que dependemos de un sueldo vinculado a esta actividad. No es contra el casino, al contrario, sabemos que presentaron los protocolos y que ahora quedamos en manos del gobierno”, señaló Stella Villarruel, vocera de los manifestantes, en declaraciones a LU5.

reclamo-corte-ruta-casino-empleados.jpeg

“Vinimos a manifestarnos de forma pacífica en las puertas del casino y después se decidió subir a la ruta para que nos escuchen, visibilizar nuestro reclamo y que nos tengan en cuenta en la famosa lista de reapertura”, sostuvo la vocera.

Personal de Tránsito de la Policía se acercó al lugar y desvió la circulación vehicular sobre la colectora de calle Planas para retomar por El Cholar, para evitar mayores atascos.

“Sabemos que hoy no tendremos respuesta. El casino ha hecho su parte con la presentación de protocolos. Lo que hacemos es visibilizarnos para que no se olviden de nosotros. Esperaremos a que el Gobierno nos dé el ok para volver a trabajar. Necesitamos nuestra fuente laboral”, agregó Villarruel.