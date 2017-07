"El problema principal es la falta de unificación de las dependencias dentro de la Subsecretaría de Trabajo. En el 2010 nos enviaron a la sede de la calle Mendoza 475 porque supuestamente iban a refaccionar el edificio central de la calle Bahía Blanca, pero sólo lo pintaron. Además funciona otro sector en calle Rivadavia y otro en calle Ignacio Rivas", explicó el delegado de ATE en calle Mendoza, Jesús Verdúguez.

Dijo que en calle Mendoza funcionan en un edificio que era de departamentos y que no cuentan con gas en gran parte de las habitaciones devenidas a oficinas. "No sólo no tenemos gas sino que en cada piso había dos medidores, retiraron uno e hicieron unas conexiones alternativas dudosas, por lo que realizaremos la denuncia ante Camuzzi", aseguró el delegado.

Aseguró que hay baños en malas condiciones y que en otras dependencias directamente no hay. Se usan unos baños químicos que están afuera en un patio interno, tanto para el personal como para el público que se acerca a hacer algún trámite.

trabajo-baños.jpg Gentileza ATE

El delegado indicó que realizarán las denuncias ante Camuzzi y que continuarán en estado de asamblea permanente para resolver los pasos a seguir. "El subsecretario (Ernesto) Seguel ya lo sabe porque no es algo novedoso, ya se la ha informado, veremos cómo continuaremos. Por ahora la atención al público es normal", agregó Verdúguez.