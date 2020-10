La nueva fase del aislamiento, con las restricciones que se dispusieron hasta el 25 de octubre, parece que en barrio El Progreso no se acatan. El presidente de la sociedad vecinal, Marcelo Pailacura, pidió este jueves "más controles y sanciones", y apuntó que de noche "andan muchos jóvenes en la calle".

La situación es compleja. Las restricciones apuntan a bajar la circulación del coronavirus, pero varios de los vecinos no estarían cumpliendo con las medidas que se impuso en la ciudad de Neuquén. "En realidad faltan controles. Es que no solo la Policía tiene que estar en las calles, sino que puede estar Defensa Civil", pidió Pailacura en declaraciones a LU5.

Tras evaluar la situación, el referente barrial expuso otra posibilidad: "Entonces, en esta situación de prevención hay que tener otras instituciones para sancionar a las personas sin barbijos. Pero tiene que estar la sanción, estamos en una pandemia".

Por otro lado, apuntó que en las noches se observa a varios jóvenes circulando que -claramente- no están yendo a comprar alimentos esenciales. "Hay que empezar a sancionar las fiestas. Sino no sirve de nada estas restricciones que hay", añadió, tras repetir que "puede ser que con la policía no alcance", pero tiene que "haber otros organismos que supervisen y controlen".

Bajo ese idea, explicó que la Comisaría Tercera tiene "una situación complicada". "Les falta más recursos en cuanto a la movilidad. Está cargada, ellos tienen tres barrios muy grade: Villa Ceferino, Islas Malvinas y Progreso. Son muy grandes, tienen muchos habitantes", apuntó.

La situación en esta instancia de la pandemia "es muy grave" y Marcelo Pailacura cree que la sociedad neuquina "no está tomando conciencia de lo que está pasando".

"Si no se controla más, estos 14 días de restricciones no van a servir para nada", concluyó el Presidente de la sociedad vecinal de El Progreso.