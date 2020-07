El tema es complejo. Los comerciantes creen que más allá de que las tres ciudades son parte de un aglomerado, los casos no se comparan con Neuquén capital como para cerrar más las medidas.

La capital neuquina tiene 345 casos de coronavirus activos, mientras que Centenario registra 14 y Plottier solo 8. Pero para la situación, las tres ciudades forman parte de la circulación, más allá de las perspectivas que tienen algunos funcionarios sobre el tema.

En concreto, las cámaras comerciales de Plottier y Centenario están solicitando al gobernador Omar Gutiérrez que revea la medida para las dos ciudades.

Algunas contradicciones

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, reconoció que hay ciertos problemas en las nuevas medidas, pero pidió un esfuerzo hasta el 17 de julio para superar las contradicciones de esta primera etapa.

A su vez, en Centenario, la secretaria de Gobierno, Tanya Bertoldi, dijo: “Permanentemente estamos evaluando y revaluando las medidas, pero apoyamos a la Provincia y a Nación, porque después vienen las consecuencias y la responsabilidad siempre va a ser de la Municipalidad”.

Los comerciantes creen que la situación de las dos localidades, a pesar de la cercanía con la capital, no se parece ni por asomo. Piden medidas más flexibles para poder tener algunos rubros abiertos. Es que las dos ciudades dependen comercialmente de Neuquén capital y buscan fortalecer el compre local con las medidas sanitarias.

“Hay mucha confusión con todos los anuncios que se dieron, la gente está desorientada. Ahora nos volvieron a cambiar el horario, antes era hasta las 20 y ahora volvimos hasta las 18”, explicó Claudio Borella, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier.

Centro-Centenario.jpg En Centenario y Plottier no bancan la vuelta a "fase 1"

Algunas confusiones

Por su parte, la intendenta Ruiz consideró que las confusiones se van a dar solo en los primeros días y que hay que hacer un esfuerzo hasta el 17 de julio para luego ver cómo se seguirá con el tema. Pero a pesar de la flexibilidad que pidió para los comerciantes (ver recuadro), aceptó las medidas del gobernador Gutiérrez.

En Centenario, la situación es compleja porque la Cámara de Comercio realizó un relevamiento a 120 locales y concluyó que el 40% son rubros no esenciales, que hoy son los más perjudicados ya que vuelven a la modalidad take away (para llevar), sin presencia de clientes en los locales.

“Más allá de que Centenario aún no tiene circulación del virus, estamos dentro de este aglomerado y la relación con Neuquén capital es tan directa y estrecha, que trabajan en un lugar y viven en otro y viceversa, que tenemos que acompañar las medidas del gobierno provincial”, sostuvo Tanya Bertoldi.

Con la fase de distanciamiento social, los comercios habían repuntado las ventas y pudieron salvar parte de los salarios y costos fijos este mes. Pero la buena noticia se cortó a partir del 1° de julio.

-> Buscan que se revea la medida para la zona

Diego Gallardo - Cámara de Comercio de Centenario

¿Había mejorado algo el comercio local cuando se implementó la fase de distanciamiento social?

La verdad que sí. Si bien nunca vamos a volver a la situación anterior a la pandemia, habían repuntado algunas ventas. Los negocios estaban facturando más.

¿Cómo cayó entre los comerciantes la última medida de volver a otra fase?

Fue como un baldazo de agua fría, porque la mayoría estaban cumpliendo con los protocolos sanitarios y no había problemas. Esto se ve como un retroceso y una contradicción. Muchos negocios de Centenario son atendidos por sus propios dueños y no se puede poner más empleados.

¿Cómo van a hacer ahora para controlar el tema de los DNI por día?

Es un tema difícil, y la verdad es que es complejo, los comerciantes no quieren ponerse de punta con los clientes. Hay gente que necesita comprar más allá, porque vive o los familiares no pueden salir. Es todo raro.

¿Qué va a pasar en estos días hasta el 17 cuando termine esta fase de la cuarentena?

Hemos mandado notas al gobernador Omar Gutiérez, también en conjunto con Plottier. Nos parece que tendrían que rever la situación. Los comerciantes se están cuidando y a todos les preocupa la pandemia, pero esto es importante.

Comercios-de-Plottier.jpg En Centenario y Plottier no bancan la vuelta a "fase 1"

-> Gloria Ruiz quiere más flexibilidad comercial

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, explicó a LM Neuquén que habrá “flexibilidad” en el permiso de circulación para los vecinos que ya tenían turnos médicos, en el banco, o que tengan que ir a hacer alguna compra urgente, a pesar de que la localidad adhirió al decreto provincial por el que se reduce la circulación en las calles según la terminación del DNI.

La jefa comunal comentó que los inspectores de Comercio seguirán controlando el cumplimiento sanitario y la cantidad de personas que ingresan a los locales.

“Lo que se quiere con las nuevas restricciones es evitar la gran circulación de personas, especialmente en Neuquén, y nosotros estamos pegados a esa localidad”, indicó.

Si bien la comuna se suma a esta disposición provincial, Ruiz escuchó la voz de los comerciantes, quienes no están de acuerdo en hacer de “policías” y pedir los documentos en la puerta.

Claudio Borella, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, explicó que muchos de los socios reclamaron que no quieren exponerse a la situación de tener que “discriminar” a sus clientes.

“De por sí ya le cuesta al vecino que viene a comprar llegar hasta el local, usar el barbijo y encima le tenemos que decir nosotros si puede entrar o no”, describió el funcionario municipal, quien además indicó que le presentaron una nota al gobernador Omar Gutiérrez, en conjunto con la Cámara de Comercio de Centenario, para solicitarle que revea esta disposición, centrados en la diferente situación que tienen respecto de Neuquén capital.