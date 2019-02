"En Cutral Co el principal problema es la inseguridad"

“En Cutral Co, los vecinos nos dicen que el principal problema es la inseguridad y que no ven ni a la Municipalidad ni a la Provincia tomando cartas en el asunto, esa es la realidad”, aseguró Jordán Díaz. Criticó el hecho de que el sistema de monitoreo de cámaras no se use para la “prevención de delitos sino con un fin recaudatorio”.

“Cutral Co tiene los niveles más altos de desempleo de la provincia, siendo un municipio rico a partir de lo que genera El Mangrullo”.Mario Jordán Díaz. Candidato a intendente de Cutral Co por Cambiemos

Afirmó que se debe avanzar, a través de la Ruta 17, en un desarrollo económico para hacer de esta zona “un verdadero polo petrolero que permita la reconversión y otras cadenas productivas para que lo que derrame Vaca Muerta genere empleo por fuera del ámbito estatal”. Criticó el manejo de la planta de empleados con la que cuenta el municipio. “Hay mucha gente en condiciones irregulares, que si no cumplen con obligaciones políticas y electorales no se les da trabajo”, advirtió.

