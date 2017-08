Así lo denunció a LU5 Clarisa Quinteros, una de las enfermeras que desde el lunes trabaja atendiendo en la atención primaria del hospital más importante de la provincia en agobiantes turnos de 12 horas.

"Somos tres enfermeros de seis que deberían estar en el turno, porque los demás se adhirieron al paro, y es un trabajo que requiere al menos 10 personas", indicó Quinteros, que dijo que en estos momentos reciben "a todos los pacientes que llegan por la Guardia, en las ambulancias, y los que vienen por demanda espontánea con problemas que van desde un estado gripal hasta crisis hipertensivas".

"El acatamiento al paro es alto y los riesgos aumentan cuando el personal se encuentra recargado. Yo vine el lunes a las 0 y me fui a las 12. Lo mismo pasó ayer martes y hoy. Desde la Dirección del hospital no nos dan respuestas y no estamos en las condiciones que la gente merece", explicó.

"Este servicio funciona con 6 enfermeros por turno y siempre 2 o 3 pasan recargados para el turno siguiente. La jefa le pide a los directivos que incorporen a más trabajadores para cubrir la demanda y llegar a ser los 10 que tenemos que estar. Lo peor es que en este momento somos 3 personas haciendo ese trabajo y acá nadie se está haciendo cargo de nada. Así no se puede", agregó la enfermera.

LEÉ MÁS