En los negocios de San Lorenzo Norte ya no saben qué responderles a las personas que se acercan a preguntar por los colectivos. “Hay muchas dudas. No saben si van a cambiar el recorrido o si lo van a mantener. Sé que está indicado en las garitas, pero como no uso el servicio no puedo ayudarlos”, comentó Mónica, una kiosquera de la calle Casimiro Gómez.

Con respecto a la capacitación de la Municipalidad, la mujer sostuvo que hubo mucho movimiento en la escuela, pero señaló que “no vio” a ninguno de sus vecinos entre la multitud.

Pablo, un carnicero de la zona, señaló que sabía que el Ejecutivo iba a brindar un curso, pero que por razones laborales no pudo asistir. “Me hubiese interesado ir porque no sé hasta dónde lo van a inaugurar ni qué ramales son los que van a circular por ahí. De hecho, la gente me pregunta mucho sobre los recorridos y demás”, contó. Aseguró, en tanto, que “los vecinos están desorientados”.

Tiempos

Jorge, un panadero del barrio, sostuvo que desconocía la iniciativa del Ejecutivo y se mostró reacio a participar. “No sabía de la capacitación, pero tampoco podría asistir porque no tengo tiempo. El que labura no tiene tiempo”, indicó. En tanto, aseguró que no puede ayudar a sus clientes porque no sabe cuáles son los pormenores del servicio.

Juan Carlos, un agenciero de Quiniela con más de tres décadas en San Lorenzo Norte, comentó que, como utiliza la Avenida del Trabajador para viajar hasta el centro, se dio cuenta cómo funcionará el Metrobús. En este sentido, colabora con sus vecinos contándoles todo lo que sabe.

Comerciantes lo ven bien

A pesar de que las obras hicieron que bajaran las ventas de los comercios de la calle Casimiro Gómez, la mayoría de los trabajadores de la zona se mostraron contentos por las obras y lo que eso significa para el barrio.

Por su parte, Juan Carlos consideró que “la obra es grandiosa” y se mostró agradecido con el intendente Horacio Quiroga, ya que manifestó que vive en el barrio desde hace 33 años y que nunca había visto un trabajo de semejante magnitud. “Estaría bueno que también asfalten la Casimiro Gómez porque es una calle troncal que usa mucha gente”, sugirió el hombre.

Pablo manifestó que no está “fascinado” con la obra, pero aclaró que es muy importante para la gente que utiliza el servicio todos los días para ir a su trabajo.

Juan Carlos, agenciero de Quiniela de San Lorenzo Norte, indicó que es “razonable” que haya cortado la Casimiro Gómez para hacer las obras. “Es cierto que las ventas bajaron, pero es lógico porque el colectivo dejó de pasar por la calle. Estoy contento con el Metrobús”, indicó.

Con la inauguración del Metrobús también se pondrán en funcionamiento varios semáforos que ya están instalados en la zona.

“Lo que me parece que está muy bueno es que controlen el tránsito con los inspectores porque de esa manera hacen prevención”, dijo Mónica, comerciante de la calle Casimiro Gómez

“Con las obras me arruinaron el negocio, tuvimos la Casimiro Gómez cerrada como siete meses y bajaron las ventas”, dijo Pablo, panadero del barrio San Lorenzo Norte

Mauro Espinoza, director de Transporte de la Municipalidad.

La campaña de seguridad vial, en las escuelas

La Municipalidad de Neuquén reforzó la campaña de difusión a través de encuentros informativos con los alumnos de todos los establecimientos educativos ubicados en la traza del Metrobús.

La campaña inició ayer en la Escuela N°190 y además, en simultáneo, agentes de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito entregan folletos a los usuarios que aguardan en las paradas respecto de cómo funcionará el sistema y los puntos de trasbordo con que, en principio, comenzarán a operar las líneas 12, 13, 14 y 516.

El director de Transporte, Mauro Espinosa, contó que los encuentros con los alumnos hacen eje en la seguridad vial y que proseguirán hoy en el Jardín de Infantes N° 36, mañana en la Escuela N°200 y el viernes en la Escuela N°181.

“Reforzamos la importancia de cruzar por las sendas peatonales de ida a la escuela y de vuelta a la casa y siempre que el semáforo los habilite para hacerlo; de transitar por la vereda, nunca por la calle. También les pedimos que repliquen lo aprendido hoy en sus hogares”, indicó. Esto porque “hay chicos que llegan a la escuela caminando de la mano de sus papás y otros en auto con sus padres, quienes como conductores tienen que estar informados de lo nuevo que se viene a partir del lunes 25 y de las nuevas reglas de tránsito que operarán con la puesta en marcha del Metrobús”, añadió.

“Las charlas con los alumnos hacen eje en situaciones de riesgo que detectamos la semana pasada, como por ejemplo que cruzan por el medio de la calzada, caminan por el medio del carril bus y transitan por la calle”, explicó Mariana Vilo, coordinadora de la subsecretaría de Transporte. “Hacemos mucho hincapié en la prevención y cómo cuidarse como peatones”, explicó la funcionaria.

