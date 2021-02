En el Parque Industrial licitarán tierras con perspectiva de género

“Vamos a evaluar todos los proyectos y los que presenten a empresas lideradas por mujeres o cuya nómina de empleados supera el 60% de mujeres, tienen un factor de corrección que suma un punto. Se prioriza a las mujeres, no es que sea sólo para mujeres.”, explicó Claudia Afione, subsecretaria de Industria, en diálogo con LM Neuquén.

- ¿Cómo nació esta idea?

Nosotros estamos con poca tierra disponible. Estamos tratando de ir recuperando tierras en el Parque Industrial para facilitar de forma promocional la radicación de empresas. El hecho que tenga un privilegio para las mujeres no descarta a otros proyectos; simplemente significa que nos han pedido que incorporemos políticas que tiendan a igualdad las oportunidades de todos.

Consideramos que a la mujer en el sector empresario le cuesta un poco más y, si bien ha avanzado a pasos agigantados y tiene puestos de liderazgo, sigue habiendo poca participación.

Vamos a evaluar todos los proyectos y los que presenten a empresas lideradas por mujeres o cuya nómina de empleados supera el 60% de mujeres, tienen un factor de corrección que suma un punto. Se prioriza a las mujeres, no es que sea sólo para mujeres. El concurso es para todos y pretendemos que se presenten todos los que necesiten tierras, aunque los lotes sean apenas dos, porque nos dan una idea de la necesidad concreta y real de los proyectos a desarrollar en la localidad, es como un estudio de mercado. Nosotros vamos sacando los concursos a medida que tenemos lotes.

- ¿De qué dimensiones son estos dos lotes?

Hay una hectárea en el Z1 y el otro es bastante más chico, de 3000 m2, que está en Centenario. Son dos sectores distintos del parque. El 5 de febrero es la fecha límite para presentarse.

- Hasta ahora, ¿qué respuesta han tenido en relación a la cantidad de proyectos y a los liderados por mujeres?

Están entrando y se están evaluando. Hasta ahora han entrado unos 10 u 11 proyectos. Lo que pasa es que nosotros también habíamos hecho otros concursos antes y les decimos a quienes se presentaron que ratificaran o rectificaran su intención de participar. La verdad es que la expectativa es alta y la demanda es bastante.

- ¿Piensan mantener la variable del género presente en futuras convocatorias?

Sí, es una política de género la que tenemos. En cada una de las acciones siempre habrá una mirada de género y diversidad. La política inclusiva estará presente en las distintas acciones que llevamos adelante, tratamos de dar herramientas para allanar el camino de las mujeres.

- ¿Se aplica algo parecido en otros lados del país?

Que yo sepa, no. Igual supongo que es porque la política de género está incorporada. La provincia de Neuquén es una pionera en esta materia, espero que nos imiten.

Los avances del centro logístico

- Otro de los proyectos que gestiona el ministerio es la plataforma logística, ¿cuál es el estatus?

Como el pliego no se compra sino que se baja desde la web, sabemos que hemos tenido 29 descargas pero no podemos confirmar, por ejemplo, que no haya empleados de una misma empresa. Ha despertado mucho interés.

Vale aclarar que la plataforma no es un lote que se va a dividir en pedazos para que cada uno haga su depósito y después haga la logística. No, es el desarrollador logístico el que acopia, distribuye y, a veces, podrá haber agregado de valor. Es todo un proceso. Esto puede generar un montón de actividades anexas a la logística. El servicio de logística planificado redunda en una baja de costos y una mayor competitividad para nuestras empresas neuquinas.

Se contemplan obras importantes pero en un plazo bastante largo; lo que sí se pretende es que a los 3 años la plataforma esté operativa con el dimensionamiento que requiera. Hay un factor diferencial importante por el expertise de la empresa y por la participación de empresas neuquinas dentro del proyecto.

- Abre una oportunidad para las empresas de afuera pero también para el local…

Exacto. Toda la plata que venga de afuera es bienvenida. Buscamos promover inversiones en la Provincia, que se queden acá, que tributen acá.

- ¿A qué tipo de empresas apuntan?

A desarrolladoras logísticas. Lo que nosotros pretendemos con la plataforma es desarrollar un polo logístico, de distribución de mercadería y no un proyecto inmobiliario con destino logístico. Por eso se concesiona tanto la construcción como el desarrollo y administración de la plataforma. El punto fundamental es que cualquier emprendimiento o interesado va a tener que asociarse con alguien con expertise en logística.

Son 40 hectáreas y dentro del desarrollo las empresas pueden hacer la logística para terceros, pueden subconcesionar lotes para que otra empresa haga su propia logística, o pueden concesionar galpones y servicios para una empresa determinada que quiera que no se le mezcle la logística con la de los otros.

- Es un proyecto de años…

Si, la plataforma está prevista desde hace años en la ordenanza que regula el uso del suelo en el Z1, en el sector de la meseta, y está en la planificación de la ciudad. Cuando esté vigente este centro logístico, todos los camiones grandes deben ir allí y la logística urbana se hará en vehículos más chicos.