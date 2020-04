"En el partido contra el virus no podemos aflojar las marcas"

Fonseca, de 48 años, aseguró que no fue fácil tomar la decisión “de dejar al pueblo aislado de todo, pero no había otra alternativa” con el fin de evitar más contagios.

—¿Cuál es la situación en Loncopué hoy?

Estamos mejor de ánimo. Creo que la medida tomada de blindar el pueblo ha dado sus frutos. El viernes analizaremos con el comité de emergencia provincial y el local qué nuevas medidas tomaremos.

—Sin duda, lo ocurrido con los contagios y las dos muertes fue un cimbronazo.

Todo lo sucedido nos provocó una tristeza y una amargura muy grandes porque a veces por grupos muy pequeños de personas suceden estas cosas. Sabemos que esto sigue y que es una batalla. Como dice el gobernador Omar Gutiérrez, este partido recién empieza y si nosotros aflojamos las marcas, lo más probable es que dure mucho más.

—¿Serán más duros con quienes incumplan el aislamiento?

Desde el aislamiento social hubo casos de personas que incumplieron la medida, pero fueron pocos. Seremos muy duros con los que reincidan; si los tienen que detener, que los detengan, y si les tienen que abrir un proceso judicial, que se lo abran. No podemos permitir una caída más en el pueblo. Esto es en beneficio de aquellos que hoy están aislados, cumplen la cuarentena y no pueden gozar de esa libertad que merece cada uno de nuestros vecinos.

—Como nacido y criado en Loncopué, ¿cómo vivió esta situación?

De la misma forma que el resto de la población. Soy uno más. El pueblo ya no es el mismo, pero es optimista. No podemos tener el triste récord de tener 33 pacientes positivos de coronavirus. No quiero que se nos muera más gente. Así como tenemos este triste récord, queremos ser parte de un proceso, que no fue bueno, pero queremos terminarlo de la mejor manera posible. Además de las dos personas muertas y de las más de 30 con coronavirus, solo una está internada por ser mayor de 60 años, en buen estado de salud, al igual que el resto que están en sus viviendas sin requerimiento de asistencia médica. Esto también va a ser parte de esa estadística.

—Me imagino cómo aguarda a diario el informe del Ministerio de Salud con la cantidad de casos en la provincia.

Todos esperamos con ansiedad el parte diario y cuando aparece que no hay casos positivos en el pueblo es una alegría enorme. Asumimos que las medidas que tomamos con el comité de emergencia provincial y el local había que darlas. Seguramente va a aparecer algún caso más en Loncopué porque ni siquiera lo pudieron frenar los países del primer mundo. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que la gente no se cruce con otro vecino para tomar mate o compartir una bebida. La gente así lo ha entendido, se aisló y respetó la medida. Estas son las cosas que me enorgullecen de la gente de mi pueblo.

De esto se trata la empatía, de cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros vecinos. Si nosotros dejábamos que salieran, que vinieran, que visitaran Caviahue, que la gente del campo se mezclara con la del pueblo, lo más probable es que hubiera seguido el contagio.

—Para muchos, ese festejo de cumpleaños en cuarentena que provocó la ola de contagios tiene que ver con una cuestión cultural de los pueblos.

Nosotros pensamos que el virus nunca iba a llegar a Loncopué, sin embargo se metió por la ventana y cuando nos dimos cuenta teníamos dos muertos. Si la mala conducta sirve, aprendamos. Este virus no tiene fronteras, afecta a todos.

—Hace unos días, el presidente Alberto Fernández destacó el trabajo realizado en Loncopué para frenar los contagios.

Esto no es un festejo de lo que nos pasó, simplemente es una caricia para todos los que trabajaron de una manera muy importante y comprometida para poder frenar los contagios. Esperamos seguir por esta senda y salir rápidamente de esta situación.

