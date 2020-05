"¿En el TC, quién no tiene un muerto en el placard?", la polémica frase de Hugo Cuervo

Por qué le dicen tramposo

“Me dicen tramposo, y pasa por haber ganado tanto en el TC, más de 40 carreras, 2 campeonatos y 5 subcampeonatos. Por haber ganado con todos los pilotos que pasaron por el equipo, con distintos motoristas... A la Técnica íbamos todos los domingos, con todos los autos…Al que no va nunca no le van a encontrar nada. Pero en el Turismo Carretera, ¿quién no tiene un muerto en el placard? No sé si queda algún preparador o piloto indemne”, disparó seguidamente en su frase más resonante.

“Siempre me gustó ir al límite. Para ganar hay que ser competitivo e inteligente para leer los reglamentos. Tal vez lo que me faltó a mí es ser oficialista. Siempre fui muy crítico a las autoridades cuando me parecía que estaban haciendo algo mal. Pero quizás me faltó ser inteligente y decirle a la gente lo que le gusta escuchar", agregó siempre yendo a fondo...

“Siempre veo el vaso medio lleno, no estoy arrepentido de nada y tengo la conciencia tranquila. Pero en este país al que triunfa siempre se lo castiga, lo sé más que nadie. No siempre fue así, pero quizás alguna vez hubo pases de facturas. Pero la realidad es que atrás de cada caso hay circunstancias especiales. Estuve muchos años en el tapete, trabajando con pilotos pesados. Y a veces eso trae consecuencias”, indicó en tono polémico.

Ford un paso atrás en el reglamento...

“Creo que Ford está un escalón por debajo de las otras marcas en el reglamento. Cuando Rossi pasó a Ford no tuvo el mismo rendimiento que con Chevrolet. Lo mismo con Alan Ruggiero que le fue muy bien con Torino y en las 2 primeras carreras con Ford no anduvo bien. A Ford en los últimos años le están faltando resultados positivos. No sé cuál puede ser la causa o circunstancia. Para eso hay que estar adentro de cada equipo y ver dónde está la problemática”, redondeó.

