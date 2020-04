En esta, Tevez pifió muy feo

Error. Metió a todos en la misma bolsa, alimentando la fantasía generalizada de que los futbolistas que salen en la tele son millonarios. Y nada más alejado de la realidad. Terminó pecando de injusto y egoísta, causando el efecto contrario al que acaso buscaba. No es lo mismo lo que gana una figura de Boca o de River que la mayoría del resto. Si hubiera ese punto, más allá de que no está bueno meterse con el bolsillo ajeno, no habría levantado tanta polvareda.