En la ciudad ya afinan el lápiz con las candidaturas

Se sabe que la definición sobre el tema está en manos del actual gobernador Omar Gutiérrez y el ex mandatario Jorge Sapag. Y si bien hace algunas semanas se sondeó, a través de algunas encuestas, la imagen e intención de voto del diputado Claudio Domínguez y de los funcionarios y ex ediles Juan Pablo Prezzoli y Osvaldo Llancafilo, entre otros; hay otros nombres que comenzaron a sonar con fuerza como posibles cabezas de lista. Uno de ellos sería el de Nicolás Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro, y que actualmente se desempeña como asesor en temas energéticos dentro del gobierno provincial.

Las especulaciones hablan de seguir la línea de la mentada “renovación generacional” pero a la vez con la intención de volver a las fuentes, en el sentido de echar mano a un apellido de peso en la historia del MPN.

Restará saber lo que ocurrirá con el resto de las líneas internas del partido, muchas de las cuales ya reservaron color pero no todas participarán de las elecciones convocadas para el 25 de junio.

Allí se estima que también serán de la partida la lista Turquesa, que tiene como principal referente a Clelia Balbuena, y la Roja, que cuenta entre sus filas a Arsenio “Bocha” Baeza. La intención de este último sector es mostrar cierto peso para poder negociar algún lugar dentro del oficialismo. Por último, y más allá de la intención esbozada en su momento respecto de participar de las internas, la lista Blanca que conduce Jorge Sobisch no se presentará. Tampoco lo hará el sector Azul y Blanco de Guillermo Pereyra.

Por el lado de Cambiemos, Guillermo Monzani será la cabeza de la lista de concejales y está muy cerca de concretarse un acuerdo con UNE para la conformación de una nómina espejo, es decir, habrá dos boletas iguales con distinto sello, consensuadas por los dos espacios políticos y en las que, acompañando a los candidatos del quiroguismo, se sumaría Fernando Schpoliansky en un tercer lugar.

El Justicialismo, por su parte, vive una fuerte disputa interna, por eso todavía no puede definir los nombres para las elecciones de la ciudad. Un sector del PJ kirchnerista quiere a Gastón Ungar, que es resistido por otra corriente peronista K como La Jauretche, que propone a Marcelo Zúñiga. A su vez, las otras vertientes kirchneristas por fuera del PJ, como Nuevo Encuentro y el Frente Grande, tienen sus propios candidatos en marcha.

9 bancas se renuevan en el Concejo.

El oficialismo deberá defender tres lugares, al igual que el MPN; mientras que Libres del Sur, Propuesta Ciudadana (Sebastián Gamarra) y UNE pondrán en juego una banca cada uno.

Con la mirada puesta en 2019

En la ciudad finalizarán sus mandatos Karina Montecinos (CC-ARI), Santiago Montórfano (NCN) y David Schlereth, todos ellos encolumnados detrás del oficialismo. En el MPN dejarán sus bancas Pablo Bascuñán, Andrea Ferracioli y Juan Zingoni. En Libres del Sur le tocará a Mercedes Lamarca, en Propuesta Ciudadana a Sebastián Gamarra y en UNE a Fernando Schpoliansky. El objetivo del quiroguismo, además de posicionarse para 2019 con su alianza de partidos pensando en el escenario provincial, es restarle poder de fuego al Movimiento Popular Neuquino dentro del Deliberante, donde hoy, pese al alejamiento de Laura Plaza, conserva la primera minoría.