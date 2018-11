"En la lista azul no nos cambiamos de camiseta"

Con intensidad. Disfrutándolo en el trabajo. El domingo tenemos la posibilidad de demostrarnos que seguimos transitando la huella de un proyecto libre, independiente y autónomo. En el marco de un proceso democrático. El único que se está llevando adelante en el país en estos días. Un proceso que no es una escribanía ni un acuerdo de cúpulas. Se da en un proceso democrático, en el que nos hemos reunido con la lista Azul y Blanca (de Guillermo Pereyra). Queremos construir un triunfo amplio y rotundo.

Nadie que no estuviera en condiciones de obtenerlo estaría diciendo esto...

Es una elección a ganar. No hay tiempo que perder. Quedan cuatro días (desde ayer), y si seguimos trabajando incansablemente, podemos encontrarnos con un resultado muy positivo. Hay que destacar la excelente organización de la lista azul en toda la provincia; es la única lista que ha presentado todas las candidaturas de la provincia. Hay mucho entusiasmo y muchas ganas de una militancia que disfruta del proceso interno.

¿Qué se pone en juego el domingo?

La elección de quienes van a ser los representantes del único proyecto político provincial en pie en el país. Es claro que hay huellas del MPN que forman parte de los aciertos y de las virtudes. Donde hay logros que proteger lo vamos a hacer y donde hay errores, planteamos un cambio positivo. A mí me van a encontrar allí donde haya que defender los intereses de todos los neuquinos.

La otra lista, la Violeta (Rolando Figueroa), podría decir lo mismo. ¿Hay un matiz que los diferencie?

Yo hablo del sector azul. No tenemos un proyecto individualista ni egoísta. Trabajamos en equipo. Hay renunciamientos cada vez que hay candidaturas, y hay personas, mujeres y hombres a las cuales le toca afrontar el compromiso de esas candidaturas. Pero dentro de nuestro espacio no nos vamos si no te toca una candidatura. Seguimos dentro de un proyecto que está transformado la realidad de Neuquén. No nos cambiamos de camiseta, no jugamos de los dos lados del mostrador.

“La mejor provincia del país”, dice un eslogan de su campaña. Neuquén tiene algunos de los mejores indicadores de Argentina, pero hay gente que todavía no siente eso en su día a día. ¿Qué se les dice a ellos?

En 57 años de historia, el MPN ha hecho mucho. Hoy tenemos los mejores indicadores sociales del país, pero no tenemos que perder de vista que hay mucho más por hacer. Hay una historia en la cual la justicia social la encontramos en el desarrollo, no en el ajuste. Les digo que voy a buscar las oportunidades trabajando incansablemente para que Neuquén se siga desarrollando y generando las oportunidades que 25 familias nuevas por día buscan y encuentran en Neuquén.

¿En el 2019, al MPN le da lo mismo el macrismo que el PJ en sus variantes?

Somos un proyecto provincial. En ese sentido, cada militante tiene su forma de ver ese escenario, con una libertad absoluta de pensamiento. El MPN lo único que pide es defender con uñas y dientes los intereses neuquinos.