En la región quieren jugar, pero bancan a los colegas

Neuquén.- Con la ansiedad a flor de piel, Independiente y Cipolletti encaran lo que, esperan, sea el sprint final de cara al anhelado arranque del Torneo Federal A. Sin embargo, el inesperado paro propuesto por Futbolistas Argentinos Agremiados pone nuevamente un marco de duda respecto del inicio y en la región no estuvieron ajenos.

Tanto jugadores del Rojo como de Cipo no aguantan más la demora y ansían que la pelota comience a rodar cuanto antes, pero de todas formas se solidarizan con los colegas que no cobran.

“Lo ideal sería arrancar el torneo con los jugadores pagos, pero eso va más allá de nosotros. La cosa está muy complicada. Personalmente creo que primero deberían pagarles a los jugadores y después que arranque el torneo”, analizó Emiliano Doglioli, defensor del Rojo neuquino. “Tengo colegas del Federal A e incluso Nacional B que están peor que nosotros, entonces es jodida la situación”, agregó.

Del lado de Cipo, el que tomó la palabra fue Maximiliano Carrasco, que coincidió con el Loco y, aunque quiere jugar ya, esperó que se regularicen los pagos. “Estamos todos en la misma, si me pasara a mí obviamente querría no arrancar a jugar. Si es por ese lado está bien, pero ojalá que se solucione lo antes posible”, anheló el volante. “Si hay muchos clubes que les deben a colegas de nosotros, no es mala la idea de parar. Pero estamos esperando hace tanto tiempo que queremos jugar cuanto antes”, añadió.

De esta forma, tanto jugadores de Cipo como el Rojo prenden velas para volver a la competencia aunque, esperan, sea con los colegas pagados en tiempo y forma.

“Ojalá que se solucionen ambas cosas: que empiece el torneo y que se pueda cumplir los pagos. Hay jugadores que están sobreviviendo”. Emiliano Doglioli. El defensor del Rojo se solidarizó con sus colegas.

“Si me pasara a mí, obviamente querría no arrancar a jugar. Si es por ese lado está bien, pero ojalá que se solucione lo antes posible”. Maxi Carrasco. El volante de Cipo también bancó a los jugadores.