鈥淏asta de tonter铆as, todos hablan de esto. Todos los d铆as va al vestuario. 驴D贸nde va a tratarse con el fisio? 隆Al vestuario!鈥, dijo Wanda molesta.

No obstante, el Cassano insisti贸: "De otra manera, no habr谩 vuelta atr谩s. Que se disculpe con los jugadores". El comentario gener贸 a煤n m谩s bronca en la modelo, quien retruc贸: "驴Por qu茅? 隆Si 茅l no hizo nada!鈥.

Cuando el exjugador intent贸 explicarle que hablaba desde su condici贸n de hincha del Inter y por su propia experiencia, Nara sentenci贸: 鈥淧ero no entend茅s lo que pas贸, yo s铆鈥. "Como fan, quiero un acuerdo en el vestuario, con quien haya tenido problemas. Ya sea con Spalletti, con los jugadores o con quien los haya tenido", contrapuso el el futbolista.

Embed

Tras el cruce televisivo, Wanda habl贸 con la revista Gente y sentenci贸: "Quieren desestabilizarme, pero soy fuerte porque soy mujer". "Revolucion茅 el machismo del f煤tbol", sostuvo, reivindicando su rol como representante de su marido.

"Es un mundo muy machista y esto que hago es revolucionario. Porque si bien existen muchos familiares que representan a los jugadores, el rol de la mujer en el f煤tbol est谩 m谩s ligado a 'qu茅date en la casa con los nenes, hac茅 las milanesas, esperalo callada sin opinar鈥'. Por eso lo de revolucionario. Tengo amigas que son mujeres de jugadores y muchas se r铆en, lo ven extra帽o, pero me han pedido de representar a sus maridos porque me conocen, saben c贸mo me muevo, c贸mo defiendo lo que tengo que defender", postul贸.

En cuanto al supuesto affair con el croata Marcelo Brozovic, compa帽ero de Icardi en el Inter, Wanda se帽al贸: "No lo conozco, nunca lo vi鈥 Y mi marido es Mauro Icardi.

"Con Mauro no hay ni hubo ninguna crisis. Las historias que salen son de gente con mucha fantas铆a y muy poco que hacer en la vida. Estamos realmente bien y felices".

Sobre el video que public贸 quemando unas fotos donde aparece ella y Mauro, manifest贸: "Nada, eran los papeles de unas golosinas. Pero como por todo inventan y hacen un circo鈥 Era una manera de ver las mil hip贸tesis que hicieron".

Al ser consultada por Ivana Icardi, la hermana menor de su pareja, que no para de criticarla en las redes, Wanda expres贸: "Nunca hablar铆a mal de ning煤n familiar. Hay cosas que suceden en las familias, pero se deben hablar puertas para adentro. Yo no tengo ning煤n problema con nadie. Amo a mi marido y a toda su familia. De hecho, mi suegro se est谩 quedando con nosotros".

La modelo tambi茅n se refiri贸 a su ex marido Maxi L贸pez. "Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos. Desde que mis hijos aprendieron a leer, nunca podr铆a decir nada. Estas cosas se resuelven en tribunales. Y es un juez el que te dar谩 o no la raz贸n. Hoy tengo la responsabilidad de la educaci贸n de mis hijos, soy una madre presente sin un padre y sin familiares cerca. Entonces deber铆a ser m谩s agradecido de los seres humanos que son y que eduqu茅", sostuvo.

Wanda recalc贸 que le hab铆a regalado un celular a sus hijos para que se comuniquen con su padre pero "despu茅s de su 煤ltima aparici贸n decid铆 sac谩rselos y, directamente, hacer como me recomend贸 un juez italiano: utilizar un intermediario". "El, cada vez que puede, contin煤a con su maltrato", remarc贸.

LE脡 M脕S

El hermano menor de Mauro Icardi banc贸 a Ivana y apunt贸 contra Wanda