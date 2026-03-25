Emiten Alerta Nati para dar con el paradero de un adolescente de 14 años

Es la segunda vez que desaparece en poco menos de dos meses. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de Neuquén.

La Policía de provincia de Neuquén informó a la comunidad que buscan a un adolescente desaparecido en las últimas horas en la capital neuquina. Emitieron una Alerta Nati para dar con el paradero del menor.

Se trata de Juan Carlos Barnes Velezmoro, de tan solo 14 años, de quien no se informó cuándo se ausentó de su hogar. Según la denuncia radicada en la Comisaría Primera, tiene una contextura física delgada, de una altura de 1,70 metros. Lo describieron como un joven de tez blanca, ojos oscuros, cabellos semilargos de color negro.

Según la denuncia, al momento de ausentarse vestía un pantalón gris, pullover negro y zapatillas blancas con rojo. Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios, a la Comisaría Primera o bien al. (299) 4424046.

Sería la segunda vez en lo que va del año que el adolescente desaparece de su domicilio. La primera fue el pasado 12 de ferbero.

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A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.