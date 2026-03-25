Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 25 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.250 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos el nuevo sorteo del Quini 6 e correspondiente a este miércoles 25 de marzo, recordamos el del domingo 22 de marzo, en su edición 3358, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.250 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 844 millones de pesos . Salieron los números 34, 03, 22, 18, 26 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 01, 14, 28, 36, 17 y 20 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.900 millones de pesos y salieron los números 41, 36, 43, 33, 05 y 12. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 384 millones de pesos, los números favorecidos fueron 24, 44, 25, 28, 12 y 40. Hubo 11 ganadores con seis aciertos que se llevaron $34.966.340,82 .

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.850 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.