Quini 6: mirá los resultados de este domingo 22 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.250 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este domingo 22 de marzo, en su edición 3358, puso en juego un pozo millonario de más de 5.250 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 844 millones de pesos . Salieron los números 34, 03, 22, 18, 26 y 44. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 844 millones de pesos . Salieron los números 01, 14, 28, 36, 17 y 20 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.900 millones de pesos y salieron los números 41, 36, 43, 33, 05 y 12. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 384 millones de pesos, los números favorecidos fueron 24, 44, 25, 28, 12 y 40. Hubo 11 ganadores con seis aciertos que se llevaron $34.966.340,82 .

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.850 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Sorteo del Quini 6

Mirá los resultados del miércoles

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 830 millones de pesos. Salieron los números 08, 12, 40, 18, 37 y 42. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 830 millones de pesos. Salieron los números 38, 42, 40, 26, 25 y 22. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.500 millones de pesos y salieron los números 41, 13, 42, 14, 29 y 12. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 295 millones de pesos, los números favorecidos fueron 13, 28, 35, 23, 17 y 11. Hubo 89 ganadores con seis aciertos que se llevaron $3.323.876,87 . Los billetes ganadores se jugaron en 14 provincias: 1 de San Juan, 4 de Neuquén, 3 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Jujuy, 6 de Río Negro, 16 de Córdoba, 2 de Tierra del Fuego, 12 de Santa Fé, 1 de Salta, 3 de CABA, 33 de Buenos Aires, 3 de Corrientes y 2 de Mendoza.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.250 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.