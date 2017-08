En las últimas horas los propietarios del carrito más tradicional de la ciudad recibieron una orden del Municipio para que se trasladen, aunque no les dijeron hacia qué lugar específico. "El problema era ese. Nos dieron 48 horas para trasladar el carrito de la esquina de Carlos H. Rodríguez y Avenida Argentina a otro lugar, pero no aclararon a dónde y no sabíamos qué hacer", explicó Cruz Agustina Magalí, una de las damnificadas por esta situación.

El documento del Municipio señala que el pedido tiene como objetivo despejar el ingreso de lo que será el nuevo edificio de la Escuela de Música.

Sin tener bien claro qué hacer, los empleados ayudaron a Charly a mover el puesto 100 metros, a la esquina de Carlos H. Rodríguez e Yrigoyen. Pero a las 15 recibieron la visita de un inspector de Comercio del Municipio que les exigió que retiren el carrito de ese espacio. "Fue horrible porque no sabíamos qué hacer. Encima como vinieron a esa hora no teníamos a quién preguntarle del Municipio para que nos sugieran algo. Así que les pedimos un plazo y nos dieron hasta hoy a la mañana para irnos", explicó el popular comerciante.

"Yo invertí 60 mil pesos en ese carro, así que no iba a permitir que se lo llevaran. Entonces hablé con un fletero al que le tuve que pagar 800 pesos para que se llevara el puesto al patio de un amigo, en donde quedó guardado hasta que resolvamos esta situación", indicó Charly, que agregó que hicieron el operativo esta madrugada "para no complicar el tránsito y joderle la vida a la gente que tiene que manejar por el centro".

"Hay cinco familias que dependen de este negocio, así que hoy decidimos salir por los medios a la mañana para contar lo que nos pasaba. Por suerte dio resultado porque después tuvimos una reunión con Marcelo Bermúdez y nos solucionó el inconveniente", dijo Magalí.

Bermúdez, secretario de Gobierno del Municipio, recibió a Charly e inmediatamente le ofreció una alternativa posible: mudar el carrito unos 50 metros, en la zona de los bancos, sobre la Avenida Argentina.

"Nos dijo que hagamos los trámites en Comercio, pero que ya está decidida la mudanza a ese lugar. Nosotros estamos de acuerdo porque no nos vamos lejos de dónde estábamos", concluyó Charly.