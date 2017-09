"En Neuquén, el 77% le dijo que no a Cambiemos"

¿Hubo pase de factura interno por las PASO?

Yo veo al partido unido y trabajando con un mismo objetivo. Creo que no fue una elección de candidatos, sino de posiciones. La ciudadanía eligió diferentes posiciones políticas ante diferentes temas. A los partidos provinciales nos está costando manifestar nuestra posición. La gente ve la tele y sólo observa Macri o Cristina. Tenemos mil veces más trabajo. Viene un segundo tiempo y pensamos recuperar algún terreno. Estamos convencidos de que tenemos que tener gobernantes autónomos, y esa posición la representa claramente el MPN.

¿Pueden revertir el resultado?

Estamos trabajando para ser escuchados por más gente.

—¿El resultado sólo lo explica la polarización?, ¿hay algo que no se hizo?

Yo veo a todo el partido unido, trabajando con el mismo objetivo. Movilizado. Estamos trabajando para competirles a los medios nacionales.

¿El clima que generaron las PASO les complica las chances en la capital?

Nosotros seguimos con la misma intención. Tenemos un proyecto para la ciudad, de otras características. Claramente termina un ciclo liderado por Pechi Quiroga en el 2019. Hoy hay cierta influencia del trabajo del intendente. Va a ser muy distinto en el 2019, estamos dispuestos a iniciar un nuevo ciclo con una perspectiva de desarrollo más integral y armónica. Neuquén tiene muchas cosas para mejorar. La gente va a querer cambiar. Son 20 años de gobiernos de Quiroga.

La de la ciudad ¿es la elección que más les importa el 22 de octubre?

No. Nos importan las dos. A todo el partido de la misma manera. Lamento mucho por ahí lo de algunos compañeros que han armado listas por afuera del partido, como el ex ministro (Jorge) Tobares. La gente que tiene una determinada ideología clara y se suma al proyecto del partido sigue adentro

—¿Cree que en la provincia Cambiemos es una irrupción de la coyuntura o un actor que modifica el escenario hacia adelante?

Me parece que Cambiemos fue una palabra por la que optó la ciudadanía en el 2015. Sin embargo, desde lo ideológico y en la empatía con la ciudadanía los veo muy alejado. En la provincia el 77% le dijo que no a Cambiemos. Y eso muy poca gente lo está viendo. La media a nivel nacional de Cambiemos fue del 36%. Acá sólo el 23% le dijo que sí. La mayoría de los neuquinos no quiere el modelo centralista porteño.

¿Cómo vive esta dualidad: el gobernador con una buena relación con Buenos Aires y estas políticas que usted cuestiona?

El MPN a lo largo de todos los gobiernos siempre se llevó bien con los gobiernos nacionales. Pero, por ejemplo, si nos elevan la vara de las expectativas a nivel mundial con Vaca Muerta, pretendemos que nos acompañen con transferencias intergubernamentales para el desarrollo necesario.

—¿Y lo del fondo del conurbano?

Que no se entienda mal, la posición de la gobernadora de Buenos Aires es legítima, y yo la aplaudo. Ahora, ¿dónde se enciende la alarma? Cuando la visión del Presidente de la República pierde el foco en el interior del país y focaliza su apoyo en la provincia de Buenos Aires. Están al limite con la toma de más deuda y van a poder amortizar sólo intereses, ahora le quieren tomar plata a las provincias, algo que las deja ahogadas financieramente.