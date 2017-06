De esos chicos que esperan ser adoptados, hay dos grupos de hermanos, "lo cual complica aún más la situación", precisó Maxuel, quien indicó que se trata de un problema de los registros de adopción de todo el país.

El 80% de los inscriptos para adoptar pide niños de 0 a 3 años, y "como mucho estiran esa exigencia a los 5 años, no màs". Como contracara, la demora en adoptar niños pequeños es de 5 a 7 años en situaciones legales y tramitadas por el RUA.

Los datos fueron difundidos en la previa de una nueva apertura de inscripción para adoptantes que será del 1 al 10 de agosto a través de la página web del Poder Judicial. Indicó Maxuell que los requisitos son tener domicilio en Neuquén, no tener denuncias penales y no ser deudores de cuota alimentaria. No es necesario que los inscriptos sean una clásica "familia tipo", sino que pueden anotarse personas que vivan solas.

Para cualquier tipo de consulta dirigirse personalmente a sede del organismo sito en calle Leloir 881, PISO 10°. Neuquén.

Correo Electrónico: ruanqn@jusneuquen.gov.ar .