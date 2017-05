“Habían hecho una obra monumental durante el fin de semana y rompieron un caño”, contó Carlos Coronel, titular de la comisión vecinal. “Ahí vimos que iban a hacer una conexión clandestina por orden del Municipio”, añadió y señaló a Guillermo Monzani, secretario de Obras Públicas, como el responsable. En sintonía, la concejal María Eugenia Ferraresso sostuvo: “Hicieron un zanjeo de 1200 metros, pincharon un caño y dejaron a los vecinos sin agua, diciendo que tenían autorización de Monzani”.

La legisladora agregó que se puso en contacto con el director provincial de Recursos Hídricos, Omar Palavecino, quien negó haber otorgado algún tipo de permiso. Por su parte, Palavecino prefirió no hablar en términos de clandestinidad dado que no se trata un servicio público pago. “Así y todo cualquier conexión a la red hay que consultarla y la tiene que aprobar la comisión vecinal”, advirtió el funcionario, que se comprometió a verificar la situación. En tanto, Monzani negó las acusaciones. “Nosotros no damos factibilidades, sino permisos de apertura de la vía pública”, indicó.