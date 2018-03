En pleno cumpleaños la sorprendieron con una serenata de mariachis

Mientras ella compartía un íntimo festejo con un matrimonio amigo y los amigos de su hija, en la calle comenzó a escuchar a un grupo de músicos cantante melodías románticas. Al igual que ella, todos los vecinos de Hilario Cuadros al 2400 salieron a ver de que se trataba, y terminó realmente conmovida.

“No me lo esperaba. A la mañana mi esposo me había enviado un ramo de rosas y creí que ese era el regalo de este año”, comentó la cumpleañera a LM Neuquén y agregó: “Él está en Chaco –es técnico aeronáutico- y me los mando de sorpresa”.

Este atípico regalo quedará guardado en su memoria por el resto de su vida. Es que según su propio relato, durante 18 años le pidió a su pareja que le regale una serena de mariachis, pedido que esquivó hasta el miércoles a la noche.

Yanina y Javier tienen 3 hijos, Valentina (14), Zoe (11) y Ramiro (2), y el 8 de abril alcanzaran el 18° aniversario de casados, por lo que ella no sabe con que la sorprenderá esa día. “Ahora no sé con que se jugará”, señaló.