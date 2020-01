¿En qué sectores del río pueden ingresar los perros y en cuáles no?

La ordenanza 13163, aprobada en 2014, prohíbe el ingreso con animales a los espacios habilitados como balnearios de la ciudad. Así, no está permitido pasear a las mascotas en el Río Grande, el Albino Cotro (Balneario Municipal), el Sandra Canale (Gatica) y el Valentina Sur. Sin embargo, es posible llevar a los perros a la isla 132, donde se encuentra el Paseo de la Costa, ya que ese espacio no cuenta con guardavidas y no está habilitado para bañarse.